Otkrio sve!

U emisiji ''Pitam za druga'', voditeljke ove emisije su ugostile Pegija, inače dobrog druga Nenada Marinkovića Gastoza. Pegi je ove noći komentarisao sve aktuelne teme u Beloj kući, ali pogotovo se osvrnuo na temu koja je šokirala ceo region, a to je raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza:

- Ja podržavam svaku vezu koju je Nenad imao, ali one devojke koje su mi drage i koje su zanimljive, ja im uvek kažem: ''Ako želiš da ga zadržiš, moraš da ga šutneš u arhidi''. On je to više puta ponovio. Po meni je lično ova veza tako i krenula, čaj za dvoje gde je ona kao da je znala kako on reaguje na te stvari, pa je istakla da nema vremena za čaj. Tu ga je ona dobila za sebe, ali opet kažem, ona je lepa i draga, ima da kaže dosta pametnih stvari. Ja sam ostao u šoku kada su oni bili u fazi igranja i muvanja, a ona je rekla za onu čašu vina: ''Neću da budem na silu s njim, zašto me terate?'', a znala je da to ide lajv. Ja ne volim što ona ne zna da kuva. Meni kad ženska osoba kaže: ''Ja ne znam jaje da ispržim'', ja se zgrozim. Takve devojke očekuju da se udaju za šejke i da nikad neće ništa drugo držati u ruci sem olovku, da potpišu ček. Ona njega još samo nije optužila da se nije muvao sa Đoletom i sa Urošem Stanićem. Nije to mala ljubomora, to je velika. Šta bi bilo napolju, ako ovde ljubomoriše na sve? - rekao je Pegi.

- Kako vam deluje ona situacija sa kečapom? - upitala je voditeljka.

- Ja razumem da su se oni razišli, ali ko kaže da se neće pomiriti? Čemu izbegavanje? Mnogi su tamo rekli da se neće pomiriti, pa su se posle dva, tri i sedam dana mirili. Druga je to stvar napolju, jednom kad se rasture parovi, pa neće se više juriti. Dok je druga priča u rijalitiju, zajedno su tamo dvadeset četiri sata. Nije njemu bilo svejedno što je Stanislav poslao ruže - rekao je Pegi.

- Kako komentarišete te ruže koje je Stanislav Krofak poslao Anđeli? - upitala je voditeljka.

- Video sam da je stiglo cveće od Stanislava Krofaka, ali to je sada škakljiva tema. Da li je to stiglo baš za nju ili da ipak napravi Anđelu Đuričić ljubomornom, to je sada diskutabilno u ovom trenutku. Zamisli baš stiže sada kada je bio onaj ''fajt'' između Maje i Anđele na Elitoviziji. Možda se samo i ne priča o njemu, pa ko veli ajde malo da se osveže memorije o njemu - ističe Pegi.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.