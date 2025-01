Jezik britak kao sablja! Sanja Grujić dala nikad suroviji sud o Munjinom očinstvu, oplela žestoko po Stefani: Ja bih to nazvala zločinom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Sanju Grujić, kako bi komentarisala goruće teme u Beloj kući, a prvo je dala sud o Jeleni Ilić.

- Ja sam o Jeleni stekla sliku iz Ivanove priče, to su uvek bili hvalospevi. Mislila sam da su prošli najteže i to prošle godine mi je bio najveći šok. Ja sam očekivala da se tokom leta pomire jer znam da se prošle godine između Uroša i nje ništa konkretno nije desilo. Ja mislim da je Jelena vrlo iskrena osoba i da ima osećanja i emocije prema Urošu i da ga ne bi nastavila da nema iskrene emocije. Mislim da partner budi u tebi najgore i da lepe stvari ne mogu da dođu na površinu - govorila je Sanja.

- Sinoć si napadnuta na debati od strane Uroša - dodao je Munja.

- Da, podignuta sam da komentarišem temu, a od Uroša nisam mogla da dođem do reči. Meni je bilo smešno da on meni zamera uvrede koji su drugi rekli za mene. Mislim da je jedva čekao taj trenutak. Ja u poslednje vreme osećam ljubomoru sa svih strana, da li zbog izgleda ili mog emotivnog odnosa... Ja kad sam prvi put bila gost rekla sam da ostavljam prostor da o ljudima stvaram mišljenje - odgovorila je Sanja.

- Prokomentariši moju situaciju - rekao je Munja.

- Bila sam šokirana da ti to ne znaš i kako vreme prolazi vidim da si bio u šteku. Ja sam od onih žena da misli da se dete ne ređa sebi, ocu se to ne uskrećuje. Žena koja uskraćuje automatski je osakatila dete. Samohrana majka nije titula nego sramota, drugo je kad postoji problem, kao što je porok ili maltretiranje. Dete zaslužuje da odrasta u zdravim odosima. Ja bih to nazvala zločinom. Ja sam liberalna, ali ne podržavam da dete koje ima oca odrasta u istopolnoj zajednici - pričala je Sanja.

- Hvala, mnogo mi znači tvoje mišljenje - dodao je Dujkvović.

Autor: A. Nikolić