Marko bezuspešno pokušava da objasni Sanji da se NEĆE mešati u njen sukob sa Anđelom, ona oplela po njoj: Znam da je KVARNA, može da te... (VIDEO)

Drama!

Sanja Grujić sela je ispred paba sa svojim dečkom Markom Stefanovićem, te su nastavili raspravu.

- To je zlo što je ova odradila, ali do nekih stvari ne bi došlo da si me poslušala na vreme - rekao je Marko.

- I u šestici je bila zla, nisam je konstatovala - rekla je Sanja.

- To je vaš sukob, vas dve to rešavajte, očigledno je da vas dve niste zakopale ratne sekire...Mene ovde može da dodirne ono što ti kažeš - rekao je Stefanović.

- Može to da dodirne svakoga ako se trudiš da ispoštuješ sve - rekla je Grujićeva.

- Ne može to da te dodirne ako nije istina to što je neko izgovorio - rekao je Marko.

- Što govoriš to "ako"...Ti si rekao: "Ne misli na tebe" - rekla je Sanja.

- Zato što se ja ne bih pronašao - rekao je Marko.

- Znam koliko je kvarna osoba, koliko može da te gleda u oči i da te laže - rekla je Sanja.

- Rekla si da je Mima to isto rekla, šta se ti nerviraš onda bezveze?! I Đedović kaže da se nerviraš bezveze - dodao je Stefanović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić