Raško Mladenović u ponedeljak ujutro napustio je "Elitu" odlukom gledalaca, a sada se prvi put oglasio za medije otkako je izašao iz rijalitija.

Pitali smo ga gde i na koji način provodi vreme otkako je napustio "Elitu".

pročitajte još MAMA ĆE TE ZAUVEK ŠTITITI Stefani objavila prvu fotografiju svog i Munjezovog sina Konstantina!

- Tu sam u stanu sa starijim sinom, mlađi je kod majke u inostranstvu. Navikavam se na ritam neki normalan, na uslove, ne spavam više na sofi u pabu, već na francuskom ležaju (smeh). Mogao sam da dam mnogo više, ali nisam imao dobru pripremu... Od početka sam morao sam da skapiram šta i kako, tu sam već u startu izgubio dosta na vremenu. Kaskao sam već u startu, a kasnije gledao sam da imam mišljenje o svemu. Boravkom u pabu sam bio distanciraniji od dešavanja i ljudi. Krenula je ta priča sa Enom, zavozala se... Nije isto ući slobodan i zauzet, tu onda imaš kočnicu, stalno si pod nekim pritiskom, obazriv, drugačije je. Nisam dao ni 20 odsto sebe, što se tiče duhovitosti, priča, šarma, harizme... Polu sam zadovoljan - počinje priču Raško.

Ne krije da mu je emotivna partnerka zamerila odnos sa Enom Čolić.

- Dobra je situacija. Smetale su joj neke stvari, na primer ono u diskoteci sa Enom, gde je ona provodila vreme sa mnom. Enino pričanje o meni koje ja nisam video, tipa:"Idem da se spremim za Raška", video sam klip iz izolacije gde priča:"Ja bih mogla da živim sa njim, samo da ima malo manje godina"... To neko svojatanje. I to što priča da bi mogla da ima svaki penis u kući, a moja devojka zna kakav sam. Sva sreća, bila je u komunikaciji sa Osmanom koji je mogao da joj malo pojasni kako to tamo funkcioniše. Nisam napravio ništa što je neoprostivo, ali razumem da joj je bilo neprijatno da gleda svoje voljeno biće u toj nekoj ulozi.

Tek po izlasku iz rijalitija video je Enino "drugo lice".

- Ena me je razočarala. Mi smo u prijateljskom odnosu i nisam hteo pred svima da ustajem i da im dajem za pravo da likuju, da protumače to kao pucanje još jednog prijateljstva, ali mislim se, došlo je do toga da se tumači ko je veća k*rvetina, ti, Aleks ili ne znam ko... Šta radiš, bre?! To njeno ponašanje... Ona stvarno nije dobro. Kada nije dobro, ne može da bude dobra ni za drugoga. Rekao sam joj:"Ako voliš ovog dečka, pusti ga malo na miru, vidiš šta mu se dešava. Ako to vredi, opstaćete", ali ona plače navodno posle minut, pa se smeje naglas... Zapitaš se šta je sa osobom. Video sam klipove gde ispada licemerna, kao:"Raško, pozdravi devojku", a onda priča da se ložim na nju i tako neke gluposti. To sa Aneli mi je tek užasno - priča Raško, a mi smo ga pitali da li većina ukućana sama od sebe napada Aneli ili je ona ta, kao što pričaju u kući, koja ih prva provocira.

- Ne radi im Aneli ništa. Oni imaju prirodnu reakciju na Aneli, od Uroša Stanića, Slađe, Đoleta... Ne ostaje ona dužna, ali oni, verovatno zbog njene dobre plasiranosti prošle godine, imaju tu instiktivnu reakciju jer je jedan od favorita. Stalno gledaju da joj nešto dobace, ponize, uvrede... Mislim da ona odlično igra ovu igru, da ih samo pušta, da tu sve vreme dobija, poentira. Mislim da je inteligentnija od svih njih po tom pitanju. To što pričaju da je glupa, pustite vi to... Nije samo obrazovanje merilo inteligencije. Oni se vode elokvencijom i obrazovanošću, a ispadaju glupi.

Prokomentarisao nam je i raskol veze Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza:

- Od samog početka sam bio za taj odnos, volim i podržavam ljubav. Međutim, u nekoliko navrata sam Gastoza iskritikovao i za stolom i van stola. Video sam da počinje nešto da mu smeta, da to nije on, da je nezadovoljan, nervozan, opterećen... Nova godina, on izlazi, tri sata čeka alkohol. Pa čekaj, brate mili, tu ti je devojka koju voliš, gotiviš, pa zar ti je piće bitnije?! Njena slika za Novu godinu, sa Urošem Stanićem... On joj je to zamerio, da l' me zaj*bavaš, da je to tebi problem?! Gde ti je ta liberalnost ili još uvek nisi izašao iz Grabovca?! Kao:"Onanisaće na to vozači kamiona", koga on zaj*bava, ljudi nas tamo gledaju u gaćama... Zamera joj pogled na žurki, a to bi mu odgovaralo kod svake devojke, samo ne kod njegove. Pusti je, ako se opustila, ako se dobro provodi, u transu je, uživa... A njegovo simuliranje oralnog seksa, to je super, to je pristojno?! Vidi se da ne može više da je podnese, taj njen mentalitet, narav, njene navike... Nema tu mnogo tolerancije ni fleksibilnosti ni sa jedne ni sa druge strane. Mislim da nemaju neku budućnost. Pokazali su veliko nezadovoljstvo, kada od mrava naprave slona da bi se posvađali, ustvari nečeg ima u pozadini... Više mi je za vezu Anđela od Galeta.

Ubeđen je u to da Katarina Samardžić Keti ipak gaji neke dublje simpatije od prijateljskih prema Gastozu.

- Keti je pokazala da je folirant, kao ide joj se kući, a pokazala je da joj se ne ide. Šta se foliraš, bre... Mislim da ima simpatije prema Galetu, sad koje vrste... Onda, kada se ono dešavalo, dok je bio sa Anđelom, jasno je da su joj simpatije veće, tog ljubavnog tipa. Nije prirodno da se s nekim non-stop grliš tu, maziš... To je jasno kao dan, nema šta. Ona je nekako nestabilna, treba joj neko, da li Gastoz, Aca, ja nisam mogao zbog svog statusa - zaključio je Raško za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević