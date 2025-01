Bili na korak do pomirenja, a sada je sve palo u vodu: Anđela ubeđena da se Gastozu ipak sviđa Sofija, on ostao u potpunom šoku! (VIDEO)

Pukla ljubav u paramparčad!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su na narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako Nenad Marinković Gastoz odmerava Sofiju Janićijević i priča šta bi joj sve radio sa njom. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao klip:

- Što se ovog klipa tiče radi se o tome kako provociram Uroša i delim komplimente Sofiji - rekao je Gastoz.

- Ti daješ Sofiji komplimente kada Uroš nije tu - rekla je Ivana.

- Pa to malo teže, sa Sofijom sam dobar od početka i ne bih nikada pričao o njoj ovakve stvari. Kada čujete Gastoza da na seljački način komentarišem Sofiju onda znajte da je Uroš u blizini - rekao je Gastoz.

- Uroše sram te bilo, ti si kriv zato što Gastoz baš Sofiji udeljuje komplimente zadnjih dva meseca. Ja od sada neću imati komunikaciju sa Urošem, stvarno me razočarao. Što se tiče klipa, ja sam ovo slušala već mesecima unazad. Mislim da Uroš i ja iz tog razloga nećemo više imati komunikaciju jer je on taj koji izaziva u Gastozu neke stvari - rekla je Anđela.

- Ovo nije zbog mene, nek niko ne zaboravi početak ''Elite 8''. Ja sam ovde samo paravan, lako je vaditi se na Uroša Stanića. On radi to što radi, on je jedna koketa koji je navikao da tako funkcioniše u životu, on ne može da se posveti jednoj devojci. Ja smatram da ovo nije zbog mene, smatram da mu se itekako ona sviđa. Sofija itekako može da kaže: ''Ja poštujem Anđelu, nemoj tako da mi pričaš''. Tu nisu čista posla - rekao je Uroš.

- Ja malo zezam Uroša i dam mu ono što želi da vidi - rekao je Gastoz.

- Ti si jedan fićfirić, Stanislav je veći muškarac od tebe. On joj kupuje ruže i donosi torte, a ti nisi to uspeo. Drago mi je ako on bude ušao ovde da će osvojiti Anđelu - rekao je Uroš.

- Meni je fascinantno da Anđela za koju smatram da je inteligentna da ne može da shvati da radim namerno zbog njega, meni je to prosto fascinantno i mislim da to nije zdravo zbog mene - rekao je Gastoz.

- Je l' sa svim ostalim devojkama flertuješ zbog mene? Ajde bre folirantu jedan - rekao je Uroš.

- Anđela i ja se sve više odaljavamo od pomirenja, očekivao sam sinoć da će mi prići i da će mi kupiti, ali sad više ne znam kako bih odreagovao da mi priđe. Ona svaki dan sve više i više pravi distancu od onoga što bi trebalo da se zaceli. Ona zna šta ja radim i ustaje ovde i menja priču. Sofija jeste lepa i zgodna devojka, a ja sam to pričao da bih dobio Uroševu reakciju, njenu reakciju niti dobijam niti me zanima. Moja devojka treba da zna da nikad ne bih dozvolio sebi da komentarišem neke stvari - rekao je Gastoz.

- Mislim da svi jasno znaju moje mišljenje - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.