Zabetonirala si nas: Gastoz potpuno razočaran u Anđelu nakon što ga je uporedila sa Zvezdanom, pa priznao da od pomirenja nema ništa! (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi prokomentarisao izlaganje Anđele Đuričić o njegovom flertu sa Sofijom Janićijević.

- Dala mi je teren, ali biću šmeker i reći ću da taj isti momak koji te je vodio na čaj sam ja, taj momak koji te je ostavio sam ja, ali pošto si me uporedio s nekim ko ja nisam, definitivno ti i ja više nikada nećemo pričati, a kamoli piti zajedno. Tvoje ponašanje trenutno nije dobro, nije baš okej što tako reaguješ, jako si pogrešno protumačila celu situaciju i to je razlog što nismo zajedno. Ja se od tebe nisam ohladio, ali više nikad nećemo biti zajedno. Ne znam da li imaš sram, ali bi trebalo da te bude. Ovim si zabetonirala sve - rekao je Gastoz.

- Gastoz ovo isključivo radi pred Urošem i to je Anđela znala. Uroš može da bude samo providan paravan, ja sam jutros imala seansu sa njim sat ipo vremena. Meni je drago kad ga Gastoz provocira i da nisam ja, da je neka druga meni bi bilo drago. Sve je ovde dovodio u crveno da bi ga još više ukanalio - rekla je Sofija.

- Sofija da li si ti nešto primetila? - upitala je Ivana.

- Ja nikada nisam primetila ništa sa Gastozove strane, meni se on ne dopada i ja nikad ne bih mogla da budem ni sa kim u vezi. On mene ne gleda na taj način, on i ja smo se milion put našli na istom mestu, a nikada mi nije dobacio niti gledao - rekla je Sofija.

- Anđela i Sofija su korektne, Gastoz radi to što radi, a Sofija mu odgovara - rekao je Uroš.

- Gastoz je meni rekao: ''Laku noć'', a ja sam mu odgovorila: ''Laku noć''. Ja ovo pričam iz svoje situacije, ja tvrdim da on nema emocije prema meni - rekla je Sofija.

- Ona je trebala da kaže: ''Indijanac, nemoj da mi dobacuješ i da me uvlačiš''. Oni sve kao preko Uroša, koketiraju njih dvoje, smeškaju se i sve. Ja sve primećujem, ona uopšte ne poštuje Anđelu. Sve joj to odgovara. On voli takve devojke, kad je govorio za zadnjicu, sve se to podudaralo - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.