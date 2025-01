Novi haos u Eliti: Aleksandra ponosno priznala sve svoje prljave radnje iz prošlosti, Milovan udario još jače i nastavio raskrinkavanje! (VIDEO)

Ne planira da se zaustavi!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog u kojem su takmičari imali priliku da vide kako je Aleksandra Nikolić plakala zbog Milovana Minića.

- Morbino je šta ja pričam, a nije morbidno to što je ona radila. Klip postoji sa ženama, traje pet minuta. Ima još mnogo toga, cenovnici, umetnička imena i koliko košta. Napolju se sve zna, narod je to video i to je morbidno, a nije morbidno što je to radila. Ja to nisam znao, nikad u životu ništa nisam video - rekao je Milovan.

- On je sve znao, ja sam mu pričala gde se to odvijalo i u kojoj kući - rekla je Aleksandra

- Ja sam njoj doneo papir gde piše da je njen sat 200 evra. Ja sam na suđenju imao komunikaciju sa njom preko pisma i par reči. Tu je bilo obezbeđenje i reporteri. Ja sam njoj napisao pismo i slike i sve ću da dam kad budem u mogućnosti. Ja sam rekao da sam pet dana pre svega bio uz nju, rekla je da me voli, da je sve sa Ivanom greška i mamu je oterala ispred suda - dodao je Minić.

- Laže majmun. Mama je bila prekoputa, on mi je prilazio, nije se odvajao od mene, a majka mi je plakala i rekla: "Šta je ovo? Ne smem da joj priđem, a on sme?" - dodala je ona.

- Laže, ja sam bio u sudu. Ona meša sudove i slučajeve i ne zna šta priča - vikao je Milovan.

- Ja kažem sve o sebi, ali on nije rekao video-snimke. Ja sam rekla da je bilo naš puno devojaka, samo fetiši... To je za ovu sredinu tabu, za mene nije. Ja sam to radila, bilo je i prošlo - rekla je Aleksandra.

- Ona je bivšem slala gole slike koje smo mi pravili, imala je dogovor da živi u Makedoniji.... Sve sam to saznao iz njenog telefona, što ja nisam znao, kad sam povratio podatke. Nije poena čin sa Ivanom, taj čin je meni pokrenuo lavinu gde sam počeo da sklapam kockice. Vadio sam podatke iz telefona i saznao da je sve što je pričala laž. Ja imam uplatnice koje sam dobio za njene slike, kad legnu pare stigne poruka na telefon. Uplaćivao je gospodin iz Slovenije za slike - govorio je Milovan.

- Nije istina. Ja kad sam bila sa njim propustila sam vrhunske prilike, žalim. Žalim što nisam još svašta nešto - poručila je Aleksandra,.

Autor: A. Nikolić