BUKTI RAT SANJE I ANĐELE: Iznele sav prljav veš koji imaju jedna o drugoj, brutalne uvrede se nižu kao lude! (VIDEO)

Sukob koji su mnogi očekivali da se desi!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog u kojem su takmičari imali priliku da vide raspravu Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Kad sam u sukobu gleda da me ućutka, jer misli da je dobro, a ja mislim da treba sve da kažem. On voli da komentarišem svaku temu, ali ovde se radi u Urošu, jer je sklon spletkarenju i provokacijama. Smatra da Uroš nije na mom nivou i da treba da imam bilo kakvu komunikaciju - govorila je Sanja.

- Ti si spavala sa Carem i šutnuo te je. Sebe ponižavaš, a ne mene. Ti si osoba koja se bavi prljavim radnjama - dodao je Uroš.

- Marko je ovoga hteo da me poštedi jer neke osobe treba da idu spuštene glave, a ne da laju na zvezde - rekla je Sanja Grujić.

- Ti si meni radila iza leđa, spletkarila za Sofiju i Milicu. Što se tiče Marka dok ona nije bila tu bio sam korektan, nisam ga provocirao. Njegova devojka me je sprdala kad smo komentarisali Terzu, a drugi put za "Elitoviziju". Napravila je svađu i rekla da me sprda. Ja imam nivo, a ti si tvoj pokazala u petici - govorio je Stanić.

- Ja sam ovde najvoljenija devojka. Ne živi se od stare slave, moja je sadašnja ljubav i veza - dodala je Sanja.

- Ja sam zvezda. Ti si proklinjala - pričao je Uroš.

- To njie istina, Anđela je Zoricu Marković - rekla je Sanja.

- To nije istina. Zorica je sa mnom imala lični sukob. Pokvarena si sad, ti si rekla: "Dabog da se svim ženama sruši plafon koje su ušle pre mene" - odbrusila je Đuričićeva.

- Meni je žao što su ljubomorni. Ja imam savršenu sadašnjost, a oni ružnu prošlost i budućnosti - rekla je Sanja.

- Ja ne znam šta je problem, ja devojku ne pominjem - dodala je Anđela.

- Ja imam mozak, on je posle sukoba došao kod Anđele i došao pun informacija. Nijedan tvoj partner se ne zadrži duže kod tebe od tri petka - rekla je Sanja.

- Sećam se kad se Mateja samo vatao sa njom, a nije je priznao. Stizale slike sa Janjušem i prstićima, jedino je Marko nju priznao - poručila je Anđela.

- Tebe je priznao ubica koji je imao ženu. Juče si ispala kvarna kad si rekla da sam ja ubacila neku informaciju - rekla je Sanja.

- Mrzi me iz dna duše jer je Marko pred ulazak rekao da sam ja njegov tip devojke. Mateja je vatao, a nikad je nije priznao za devojku. Ja Marka ne komentarišem. Ti mene danima već diraš bez razloga. Filip Car kad je raskinuo sa Dalilom uvek je imao s*ks sa Anom, pa je uhvatila jedan utorak kad se napila. On je pričao sa Anom koja nije žeela da ima s*ks, pa ga je Sanja čekala. On došao, odradio posao i rekao da ga ne zanima. Posle toga se ugasila i dobro joj nije bilo. Marka ne želim da uplećem. Ja ne znam što me dira, nikad ništa nisam rekla o tebi i tvom sadašnjem dečku - dodala je Đuričićeva.

- Kao slobodna devojka mogla sam da radim šta želim. Mene je priznao najlepši dečko za devojku. Vidi kakva je tvoja sadašnjost, a kakva je tvoja. Imala sam lepe momke, a nisam vodala dede poput Zvezdana - rekla je Sanja.

- Ona ne staje od Gastozove čestitke, a devojka me ne zanima - dodala je Anđela.

- Tvoj dečko pored tebe žive priča da bi opštio sa barbikom. Ja sam sigurna i izgrađena devojka, za razliku od tebe. Pričamo o sadašnjosti, tvoja je tragična. Ona nije svesna sebe, ima iskrivljenu sliku. Pričaš da je Keti mirisala gaće, a ti mirišeš gaće Gastozu - rekla je Sanja Grujić.

- Ja se stidim svega što sam radila, a ti bi sve ponovo - dodala je Anđela.

- Sramota se ne pokazuje plakanjem, nego postupcima. Ja kad sam došla ona nije izašla iz kreveta, nesigurna je. Problem je Keti, Ena, pa i Maja. Devojka ima ozbiljne probleme, raskidala je pet puta i pada u depresije - govorila je Sanja.

- Sram te bilo, opet ne staješ iza mene - urlala je Anđela na Gastoza.

- Ko je tebe voleo kad su te svi prevarili i ostavili? Mene voli momak i dalje - rekla je Sanja.

Autor: A. Nikolić