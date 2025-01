Zabetonirala je, bivši sam: Gastoz otvorio sve karte o raskidu sa Anđelom, priznao čime ga je zauvek odaljila od sebe! (VIDEO)

Očekivao da ona povuče prvi potez!

U toku je emisija "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Anđela je sinoć rekla da je očekivala da ćeš prići i da je očekivala da ćeš da rešiš problem. Zbog čega to nisi uradio? Sinoć si video pravo stanje stvari, da li si to naslućivao? - pitao je Darko.

- Muškarac i dama, kad ona bude bila dama, ja ću da budem muškarac. Trenutno nije dama nego je žena koju sam ja razočarao. Ona samo izazvima želju da svašta ovde kažem, i dalje se trudim da se povučem. Ništa ne radi da bih ja poželeo da vidim šta sam izgubio, nego me podseća šta sam pametno uradio. Zabetonirala je, bivši sam. Ona je očekivala da bacam torte - rekao je Gastoz.

- Ti si imao neka očekivanja za njene reakcije i ona za tvoje - dodao je Darko Tanasijević.

- On misli da je muškost da baciš kečap, a muškost je da dođeš ženi neke stvari. Htela sam da oseti da mu je krivo i da je ljubomoran. Ovo je šou program u pitanju, prejadno - umešala se Anđela.

- Nažalost, ovo što ona priča može da zakači mačku o rep. Stvari koje sam radio pre nego što sam raskinuo tad sam bio muškarac, brat, komšija, mama i tata. Sve sam radio, a nije htela da prihvati. Ne može nešto da dođe što je otišlo. Izvini Anđela, pusti nas da živimo, pusti me da dišem. Dođeš tu da mi s*reš i šta očekuješ od mene? Ona meni dobacuje kao da sam joj najveći neprijatelj - pričao je on.

- Slušao sam tvoj razgovor sa Đoletom, rekao si da je Anđela trebalo da ti priđe. Šta bi promenilo da je postupila kao što si zamislio? - pitao je voditelj.

- Ništa, jedno veliko ništa. Slagao sam Đoleta da se to čuje, pa da me to pitaš i da bih rekao ništa - besneo je Gastoz.

- Šta si osetio kad je Anđela plakala i rekla da je očekivala da joj priđeš i priželjkivala? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam sa njom raskinuo, a ne ona sa mnom. Ne treba ja da prilazim. Ona priča umesto mene i ne mogu da vodim dijalog. Ovo bi bilo mnogo drugačije da ona ima razumevanja. Nisam kontradiktoran, pogubio sam se i ne mogu. Ja sam nju pročitao odavno i ne može meni da glumata. Osoba se tako predstavlja, ali je puna emocije, ljubavi i svega. Trudio sam se, imao sam neverovatno želju i sve bi bilo bolje da smo završili kako sam očekivao. Mislio sam da će nešto da se promeni, a posle dva minuta sam shvatio da se ništa ne menja. Ne moram više da imam razumevanja. Ja ću da pokušam da se glupiram, ali mislim da sam jasan. Ona da je probala nešto mogla je olako da me ima, ja sam po tom pitanju lagan. Ja kad nešto izgubim i meni je drago ja probam da vratim. Očekivao sam da se nešto desi pre dve noći, bila je takva energija, očijukali smo se, a to se nije desilo. Ja stavim povez na oči, dva dušeka, kako čujem vrata sva se stresem, pa kad ona uđe ne vidim ništa samo čujem i osećam... Svaki taj šum i zvuk koji pravi, čekam šta će da se desi - govorio je Gastoz.

- Ti očekuješ njen prvi potez, a ona tvoj jer kaže da si muško. Šta ćemo sad? - pitao je Darko.

- Imao sam elana kad je bila tvrda, a sad kao da sam džabe prišao. Ja sam njoj 100 puta rekao da je žensko i da može da me manipuliše, zavede i da se postavi kao mačka jer sam glup muškarac. Neka koristi moje mane. Idi kod pukovnika, pa hodaj pravo mene to ne interesuje. Ja kad sam krenuo nju da pratim ja sam stao, navikao sam da ja vodim priču. Pogubio sam se u njenoj priči i bio sam lik koji je sprečavao da radi stvari koje nisu dobre - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić