Ubeđena samo u jedno: Anđela oplela po Keti, tvrdi da je ona plakala zbog Gastoza a ne zbog deteta (VIDEI)

Nakon kraćih reklama, novinar portala Pink.rs, Darko Tanasijević je nastavio razgovor sa Anđelom Đuričić:

- Kada si se posvađala sa Keti, rekla si joj da ide da miriše Gastozove gaće, ona je rekla ja to ne radim kako gledaš na to?

- Ona je ovde čula o čemu ljudi pričaju, ona je rekla da je izgradila mišljenje o meni. Ona meni ne dozvoljava da ja pričam - rekla je Anđela,

- Ti si ta koja dobacuje konstanto - rekla je Keti.

- Ona se bojala toga da se on neće družiti sa njim zbog mene. Ona je meni govorila da je ona mene zgotivala, a svi vidimo da nije. Ja ne mogu da pričam od nje i njega, samo mi dobaciju - rekla je Anđela.

- Ajde ne se*i više - rekao je Gastoz,.

- A gde žuriš Gale bre, najbolje ti godine, a gde žuriš šta ćeš noćas napolju, idi gde si ljubi sebi najbolju - pevala je Anđela.

- Meni je blam da ona pominje njoj dete konstantno - rekao je Lule.

- Ja stvarno ne razumem šta ona plaće zbog deteta, a plakala je zbog njega. Ona je meni rekla : Gledaš me kako se raspadam dva meseca, meni nije jasno što se ona ne raspada uopšte., a sada kako je Gastoz kraj nje ona je srećna - rekla je Anđela,

- Ti nisi normalna osoba, šta ti pričaš, ti si devojkom povezala Snežanu i tri praseta. Mi treba samo da ti se smejemo, ti si budaletina - rekao je Gastoz,.

- To je moje mišljenje, a to vide i drugi ljudi. Ona je vedra od kako je on kraj nje opet. Sve se to vidi i sve je jasno - rekla je Anđela

