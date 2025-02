Bez dlake na jeziku: Sofija dala svoj sud o umešanosti Keti i njenih emocija u RASKID Anđele i Gastoza (VIDEO)

Ne štedi!

Marko Đedović podigao je Sanju Grujić, kako bi prokomentarisala izlaganje Nenada Marinkovića Gastoza i Keti Samardžić sa debate.

- Shvatila sam da između Keti i Gastoza postoji ono što je falilo između Anđele i Gastoza, a to je neko poverenje i poštovanje. Međusobno se štite i vrte nas u krug - rekla je Sanja.

- Da li bi tvojoj Snežani bilo do ja*a da se grliš sa drugaricom koja je zaljubljena u tebe, a da joj ti kažeš da kupuješ mir - pitao je Marko.

- Ne bi, jer ja nisam dao povoda. Anđela ima neku sumnju na Keti i nju ne intresuje ništa drugo, to ti je cela priča, misleći da nešto ima. On je krivac što je dao za pravo i to Anđela nikada neće izbaciti iz glave - rekao je Mića.

- Poenta priče je da Anđela nije to izmislila - rekla je Kačavenda.

- Anđela je kriva zato što ne kaže za šta mu ne veruje i šta će u vezi s nekim kome ne veruje, ko te je*e što si u vezi s nekim kome ne veruješ - urlao je Mića.

- On je ostavio Anđelu, a ne Anđela njega zbog Keti. Njihov raskid je Sofija ljudi - rekao je Luka.

- Tvoja istina (Keti) je koštala nas 10.000 evra, ali i dalje vi pičite svoju priču - rekao je Gastoz.

- Ja se slažem sa Milenom, svaki put kada sam bila u sličnoj situaciji da gledam nečijeg dečka, ja se distanciram sa tog "mestra zločina". Ja sam pokazala da me ne intresuje on i nijedan drugi muškarac. Ja sam odmah rekla da me on ne intresuje, da ne bih volela da pokvarim odnos sa njim ili sa Anđelom, gledam ih na isti način, mislim da je i Aneli malo to napravila veštački jer nije bila u dobrim odnosima sa Gastozom - rekla je Sofija.

- Šta si shvatila iz ovoga sada što su pričali - pitao je Marko.

- Ja Nenadu verujem da ne primećuje kod Keti emocije i da ne gaji emocije, a Keti nije odgovarala adekvatno na pitanja, nije bilo srčano da kaže: "M*š u pi*ku materinu" - rekla je Sofija.

- A šta bi bilo da je Keti priznala emocije, koja je poenta - pitao je Karić.

- Anđela će reći: "Znala sam, bila sam u pravu" i onda bih se ja zauvek distancirao od Keti i onda bih ja živeo srećno do kraja Sofije - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić