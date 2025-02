Samo se vade, nisu rekli da... Đedovićevom oštrom oku ne PROMIČE detalj koji dokazuje da se Terza i Sofija I DALJE VOLE (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević podigao je Marka Đedovića kako bi prokomentarisao odnos Borislava Terzića i Sofije Janićijević.

- Terza je sada promenio dve priče, ali ono što je istina da su emocije potisnute. Sinoć se videlo da ne rade iz sprdnje ni on ni ona. Sofija navodi neku izdaju i što on nije stao uz nju, on navodi Milicu i dete, a ni jedno ni drugo nisu rekli da se ne vole, nego su nalazili druge razloge...U nekim trenucima kada su emotivni skrhkani nalaze opravdanje u roditeljima - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić