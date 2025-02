On od tebe pravi ludaču: Đedović pročitao Gastozovu manipulaciju, pa Anđeli otkrio zašto želi da je skloni od svih bliskih ljudi! (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

Marko Đedović i Anđela Đuričić obavili su još jedan razgovor o Nenadu Marinkoviću Gastozu, a on je pokušao da joj objasni na koji način Gastoz manipuliše sa njom i zašto želi da sve njene bliske ljude skloni od nje.

- Pošto je njemu namera da ti nikog nemaš oko sebe, jer sve radi zarad rijalitija. On misli ako ne pričamo da ću tebe da gazim, a to može da zaboravi. Ja ću da komentarišem pričao ili ne sa tobom - govorio je Marko.

- On meni to nije rekao, ja sam pukla - rekla je Anđela.

- Njemu je samo loše kad stavi k*rac u drugu. On navodi sve ljude koji su uticali na odnos sa Keti. On manipuliše tobom, kod mene to ne može. Sa mnom će da podiže loptu, to mu je baš pametno. Ove fore može u osnovnoj školi. Ne može ovde da ispira mozak, ne komentariše ga Zmaj od Šipova. Šta treba da kažem da mu smrde noge? - pričao je Marko.

- Ja sam pukla. Ja sam mu rekla da popričate jer ovo ne želim. Mene je iznerviralo što je on tebe naveo, šokirala sam se - dodala je Anđela.

- Trebala si da glumiš ludaču, pa da ima razlog da te šutne i da se bori za plasman. Ja sam to rekao još pre dve nedelje i da ne želim da verujem u to, nego da želim da verujem da ima emocije prema tebi. On hoće da otera ljude iz tvog okruženja da bi mu manipulacija uspela. Nanošenja bola za nekoga koga voliš nije rijaliti. Ja nisam zaljubljen u njega i to kod mene ne može da prođe. On čačka mečku, a ja sam ovo još pre dve nedelje rekao. On od tebe pravi ludaču da bi imao alibi za izlazak iz veze. Ako je bio pijan što mu ne verujemo da je hteo da vas j*be, ako mu verujemo da te voli? On će sad da bude divan, a ti ludača. Tebe kad skloni od nas bićeš još veća budala. Ja sam predvideo njegove postupke. Rekao sam da to ne mogu da kažem i da sam možda u zabludi. Prvi sam podržao vaš odnos, vide se naši razgovori i ja tebe umirujem. On koristi i pravi od tebe najgoru. Ja sam rekao da vidim emociju, ali je želja za takmičenjem jača od svega. Sad ćemo da vidimo koliko je smirio i da vidimo kako će mene da smiri. Baš su mu fore osnovna škola rijalitija. Ja nikad dobronamerniji nisam u životu bio, sa njim, sa Pejom, sa tobom. On izgleda to ne želi, pa dobiće ovo. On mene hoće tako da predstavi jer ja komentarišem njegove ružne postupke prema tebi. Zla namera je kad on neće da se otkači od Keti, zla namera je kad se žene dekoltiraju. Dobra namera je da ti plačeš, da bi manje p*škila - govorio je Marko Đedović.

Autor: A. Nikolić