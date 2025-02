Rešeta kao da sutra ne postoji: Ivan osuo rafalnu paljbu po Terzi, pa brže-bolje pecnuo Kačavendu! (VIDEO)

Osolio!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jeleni Marinković.

- Ostavljam Terzu, šaljem Draganu - rekla je Jelena.

Naredni je reč dobio Ivan Marinković.

- Terza mislim da vučeš pogrešne poteze sa Draganom. To mi se uopšte ne sviđa. Mislim da nemaš ovde prijatelje, odnosno imaš ih, ali te tapšu po ramenu i ne žele ti dobro. Mislim da je to Milena Kačavenda. Milica ti je ovde ostavila prostor za neke stvari i siguran sam da ti prati svaki potez, a ti na to ne misliš. Sad ću da te sačuvam jer daješ možda male naznake da ti možda malo znači Milica - rekao je Ivan.

Autor: N.P.