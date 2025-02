Neverica: Luka nikad gore ponizio Draganu, otkrio da nije devojka za ozbiljnu vezu, pa priznao da je mogao da je ima! (VIDEO)

Ona ćuti!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Dragana, moram biti iskren. Da smo nastavili da se družimo, mi bi bili zajedno. Iskren sam maksimalno, to drugarstvo između nas nije bilo. Hoću da demantujem da si krenula da me poljubiš, samo si me privukla. Kada sam se odvojio od tebe, tada sam shvatio da prelazimo granicu drugarstva. Ja sam izabrao Sandru. Smatram da si ti dosta slobodnija, a da je Sandra devojka za mene koja je za ozbiljnu vezu. Smatram da ti nisi devojka za ozbiljnu vezu, sediš na sto strana - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Draganu:

- Terza ti si meni jedan od omiljenijih likova u kući. Smatram da si trebao sa Milicom da porazgovaraš o tome što si pričao sa Milenom. Postupak koji si uradio je užasan, ne treba ti nijedna devojka u kući. Znaš moje mišljenje, ne moram to da govorim. Ostavljam Terzu, a Draganu šaljem - rekao je Luka.

Naredni je reč dobio Jovan Pejić Peja.

- Terza mi je ovde jedan od najboljih prijatelja. Mislim da nemaš dozu kompleksa, ali nemaš disciplinu za svoj život. Mislim da trebaš više da poštuješ svoje dete, najgori postupak koji si uradio znaš koji je. Smatram da imaš simpatije prema Sofiji, takođe to što radiš sa Draganom želiš da napraviš Sofiju ljubomornom. Hoćeš da vidiš da li te je uopšte volela ili je ipak htela Medu da napravi ljubomornim - rekao je Peja, pa se osvrnuo na Draganu:

- Mislim da je Dragana itekako pametna i da neke stvari radi za rijaliti. Jasno se vidi da nemaš emocije prema Terzi i da sve radiš na silu. Svakako ću ostaviti Terzu - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.