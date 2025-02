Bez obzira što si MULJAV, da li... Ena prozvala Munjeza pred svima zbog Ane i Maćeholine, on joj uzvratio, pa se Čolićeva istopila pred Pejom: Sramota me je da kažem šta osećam prema tebi! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sledeći srednji budžet Ena Čolić dodelila je Dragani Stojančević.

- Dragana, srednji budžet. Ti znaš moje mišljenje, ali rekla sam ti mišljenje na nominacijama. Da, rekla sam joj da će biti deveruša na mojoj svadbi i da će sve biti obučene u lila haljine - rekla je Ena.

- Ivania dobićeš od mene još hiljadu dinara, mislim o tebi stvarno sve lepo. Prvo si mi bila antipatična, ali su retki ljudi koje ti gotiviš, imam osećaj da mene gotiviš. Osećam se malo privilegovano zbog toga - rekla je Ena.

- Kadra, mali budžet. Znaš da si mi intresantan, žao mi je što nisi svima intresantan. Kao da nisi dovoljno ambiciozan ili si se precenio, možda je malo više ovo drugo - rekla je Ena.

- Munjo mali budžet, najviše si se bunio prošle nedelje. Častila sam te na žurki, Kristina je uzela 200 dinara, tako da eto, Munja i njegove žene. Izvileneo si ovde, ne znam da li da te hvalim ove nedelje...Ne sviđa mi se šta radiš sa Slađom i sa Anom - rekla je Ena.

- Zamerila si mi ono što si rekla Zlati - rekao je Munjez.

- Vučeš me sada za jezik. Mislim da si namerno spomenuo to jer sam se pomirila sa Pejom, voliš da pecneš... Bez obzira što si muljav i sve ostalo, ne znam da li te zanima kako se predstavljaš?! - rekla je Ena.

- Ne zameram ti ove nedelje mali budžet, jer sam čuo da si rekla da si se ogrešila o moj budžet. Zamerio sam ti prošlu podelu budžeta jer nisi rekla ljudima šta misliš, i sada isto nisi rekla, ostala si nedorečena... Bežiš od istine. Ne možeš da kažeš da ja potenciram otvoren razgovor dok nisi sa Pejom, kada to ti radiš prva. Mene okriviš na kraju - rekao je Munjez.

- Ko te krivi legendo?! Ja ti kažem kako jeste. Hteo si da se tako završi, da se izd*kaš i sedneš - rekla je Ena.

- Mima, mali budžet, imam samo male. Izgledaš mi kao top model otkako si se ošišala - smejala se Ena.

- Peja veliki budžet. Nisam htela prošle nedelje da pričam lepo jer nisi zaslužio. Naš odnos je prošle nedelje bio za tri hiljade i to za koš najgorih petoro ljudi u kojih bih te strpala. Dobio si mali budžet proporcionalno mojim emocijama tada. Sramota me je da za stolom kažem pred svima šta osećam. Drago mi je što sam vođa još jedne nedelje samo zato što ćemo ti i ja biti izolovani od svih ovih ljudi i dešavanja, mislim da nas je to zbližilo kao ona izolacija, sigurno i više - rekla je Ena.

- Gastoze, mali budžet. Znam da se nećeš ljutiti, nas dvoje i vas dvoje smo najpuniji svega u kući. Znam kakva je situacija, ja se ne bih ljutila da mi oboje date tri hiljade, mislim da je to korektno. Ja tebe obožavam, tu nema šta - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić