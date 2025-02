Nema stajanja: Ena Čolić izglasana za malicioznu osobu, pa objavila novi rat Aneli! (VIDEO)

Gazi do kraja!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" takmičarima "Elite" saopštio da je Ena Čolić zauzela drugo mesto na anketi za najmalicioznije.

- Ona je to pokazala na ''Podeli budžeta'', ona je svom dečku pokazala najviše svoju malicioznost. Ona meni ne može da naudi, kamoli nekom drugom. Ja sam bila šokirana kada sam čula da su se oni pomirili nakon što je ona rekla: ''Zlatu treba da poje'' - rekla je Jelena.

- Nisam očekivao, ali verovatno postoji publika koja je videla zbog njenih svađa sa Aneli - rekao je Baki.

- Ja sam se začudila, ali predpostavljam da su to Anelini glasači. Mene baš niko nije naveo u kući, ako je Aneli to je svakako niko. Ja u kući nemam sukob ni sa kim - rekla je Ena.

- Nisam očekivao Enu, smatram da je možda na anketi jer je bila fina prema dosta ukućana. Zna itekako da uđe pod kožu, ne verujem da je to zbog moje majke. Smatram da treba od nekih ljudi da se odvoji i da to što je iskrena sa nekim ljudima, a to je košta. Ja biram reči, a ona ih ne bira. To ne treba da radi - rekao je Peja.

