Luka nakon svih nesuglasica sa Sandrom odlučio da se poveri Anđeli i Gastozu, oni dali sve od sebe da mu pomognu! (VIDEO)

Našao rame za plakanje!

Luka Vujović upao je u novu raspravu sa Sandrom Obradović, razlog njihove svađe su Milena Kačevenda i Janjuš.

- Ti si jedna lažovčina teška - rekao je Luka.

- Ti si jedna barončina - rekla je Sandra.

- Nikad nisam upoznao većeg manipulatora i lažova od tebe - rekao je Luka.

Luka se posle izgovorenih reči sa Sandrom, odlučio da olakša dušu i ispriča ceo problem Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ozvaničavam vezu sa Sandrom, ljubimo se kod drveta. Rekla mi je tad:"Moram da ti kažem da mi je Kačevenda rekla da kažem ono za Janjuša". Milena me potkačinje danima u vezi Sandre, ja joj to kažem, ona meni na to kaže:"Pa to je njeno mišljenje". Kada sam rekao da ću reći Kačavendi ono za Janjuša, ona mi na to govori da ako to kažem, ona će reći da lažem... - žalio se Luka, Anđeli i Gastozu, koji su ga pomno slušali.

Autor: K.K.