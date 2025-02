Priznao sve: Evo šta Luka vidi kod Aneli i zbog čega je precrtao Sandru (VIDEO)

Au!

Na narednom klipu prikazan je razgovor Aneli Ahmić i Luke Vujovića. NAime, nakon žurke u utorak Aneli i Luka su razmenjivali nežnosti.

Sandra Obradović je ustala da prokomentariše Aneli i Luku:

- On je verovatno i meni sve pričao pijan, pošto je ovako i meni pričao. On je govoruio da me neće ostaviti, ali pokazao se, on je meni nebitan sada. Eto za kim sam ja pakala kada je bio diskalifikovan - rekla je Sandra.

- Ne znam šta da kažem, oona je sada pola toga izmislila, ja sam govorio da će drugačije biti napolju, ispada da smo nas dvoje bili konstantno zajedno. Svakih pet dana mi je ljubomorisala - rekao je Luka.

- On opet laže, to je bilo pre dva meseca. Ja se ne sećam da sam ga pitala nešto dva meseca. On meni nameće kako se od odvojio zbog mene od brata. - rekla je Sandra.

- Aneli i ja smo se poslednja dva dana baš družili poslednja dva dana, ali to nije najgore. - rekao je LIka

