Anđela ogolila dušu, nikad iskrenije govorila o svom odnosu sa Gastozom, pa otkrila zbog kojih postupaka treba da ga bude sramota! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a naredno pitanje Darko Tanasijević, postavio je takođe Anđeli Đuričić.

- Rekla si da gledaš da svaku njegovu manu kamufliraš, a da on tebe gazi, takođe si rekla da on tvoje loše sitnice veliča - rekao je Darko.

- Neko sam ko kada je u vezi sa nekim, uvek ću pokušati da sakrijem neke stvari. Kao taj klip do sinoć, nikada ga ne bih pomenula, ono za kočkice čokolade je ispalo tako loše, kao da pokušava da preuveliča. Posle toga smo mi raskinuli, i to se nije ponavljalo, kada smo rešili to. Uvek ću gledati da nas zaštitim, nisam za džabe takva jezičara. Uvek ću okrenuti priču u našu korist, ako lažem sebe, neka lažem - rekla je Anđela.

- Za šta smatraš da je Gastoz trebao da ti kaže 'izvini', a nije? - pitao je Darko.

- Svaki put kada smo raskinuli iskreno. Za neke svoje loše postupke i reči, uglavnom ako oseti potrebu za nešto. Kao što sam ja imala potrebu da mu se izvinim zbog jedne izgovorene reči u afektu. Smatram da jesam zaslužila izvini za neke svari - rekla je Anđela.

- Na šta si mislila kada si rekla da ćeš tek da mu pokažeš za šta treba da ga bude sramota? - pitao je Darko.

- Mislila sam na situacije sa Ivanom, jer nisu u dobrim odnosima, a zbijaju šale neke danas. Samo na to sam mislila, ništa konkretno - rekla je Anđela.

- Spominjala si njegovu manipulaciju - rekao je Darko.

- Jako je inteligentan, ume da iskoristi neke situacije u svoju korist, kada se oseća ugorženo. To je uglavom u raspravama, ali to je svima nama svojstveno u tim trenucima - rekla je Anđela.

Autor: K.K.