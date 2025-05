Više nemam živaca: Anđela ogolila dušu o svom odnosu sa Gastozom, ovo mu je strašno zamerala! (VIDEO)

Odlučila da ga prihvati takvog takav jeste!

Anđela Đuričić razgovarala je sa Urošem Stanićem o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Ona je otkrila da ga je jako dobro upoznala i da je kod njega prihvatila sve što joj je smetalo.

- Je l' se on tebi izvinio? - pitao je Uroš.

- Jednom, kad je bilo ono za klupu. Ja znam da je njemu krivo, on meni to pokaže na delima, ali on to neće da kaže. Ja nisam videla čoveka koji se više inati, koji je tvrdoglaviji. Toliko mu je teško da kaže izvini, ali navikla sam. U početku sam se ljutila, a sad sam navika da on meni to pokazuje na drugačiji način - govorila je Anđela.

- Mnogo si sazrela - dodao je on.

- Što bih se nervirala kad znam da će on za dva sata da bude ful? Više nemam živce da se raspravljam, pogotovo kad ne vidim poentu i kad su sitnice u pitanju. Sve što je benigno za naš odnos ne želim da se raspravljam - nastavile je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić