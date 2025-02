Jako loše utiče na Peju: Munjez ne krije razočaranje u Enu zbog potkačivanja preko deteta! (VIDEO)

Šok!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević nakon Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, podigao je Danijela Dujkovića Munjeza, kako bi sa njim porazgovarao.

- Zbog čega je Ena tvoje najveće razočaranje za ovih šest meseci? Ona je rekla da nisi otac ni na papiru, dok Matoru cepaju - pitao je Darko.

- Eto, ne moram više ništa ni da pričam. Baš sam povređen, nisam očekivao to apsolutno od nje...Ne dodiruje me nijedna reč ovih ljudi, ali nisam očekivao to od nje, pogotovo ne u bezazlenoj situaciji...Smatram da jako loše utiče na psihičko Pejino stanje, nije imao nijednu svađu pre nje. Jeste, aludirala je na dete. Skrhkan sam - rekao je Munjez.

- Peja joj je to zamerio da te proziva na konto tvoje situacije, jer ti nisi znao ništa - rekao je Darko.

- Tako je, to je bilo podmuklo i kvarno. Očekujem u budućem periodu od ovih ljudi, ali da mi neko s kim sam okej ovako zabiberi. Napravio sam se lud da nisam čuo to, nisam mogao celu noć da spavam, razmišljao sam o tome. Krivo mi je bilo, osećao sam se bas poniženo - rekao je Munjez.

- Rekla je da tvrdi da si bio sa muškarcem, šta je to - pitao je Darko.

- Ja ne znam za tu situaciju, prošle godine sam bio narkoman, kockar, pe*er...Nemam komentar niti bilo šta - rekao je Munjez.

- Marija se zove - rekla je Ena.

- Izađem i ovako napišem: "Da li smo se videli mi nekada", napiše: "Ne", onda je došlo do toga da je Marija Malivuk pokušala da me namesti. Nisam imao ni potrebe da skrinšotujem jer je rekla da se nismo videli - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić