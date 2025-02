Sklopljeno primirje Aneli i Lepog Miće: Ahmićeva na ivici suza zakopala ratne sekire, najavila svoj povratak u pab! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Veliki šef takmičarima "Elite" dao je novi zadatak. Oni danas moraju da glasaju za tri najodanje osobe u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Aneli Ahmić.

- Za mene je to Marko Đedović. Uvek si bio tu za mene, ja ću uvek da budem tu za tebe. Šta god u životu da ti zatreba ja sam tu za tebe. Broj dva Lepi Mića, za mene je uvek bio odan. Koliko god da smo se svađali, ja ću da odđem u pab i da popričam sa tobom. Volela bih da nastavimo da se družimo i ne mogu da zamislim kad izađem iz ove kuće da se više nikad ne čujem sa tobom. Broj tri je Jelena Ilić, nikad me nije izdala i sa njom mogu da pričam o svemu - govorila je Aneli.

- Na prvom mesto Stefan Karić, na drugom mesto Elvina brata i sa njim bih stavio i Milicu sa kojom lepom pričam. Ja u njih stvarno imam poverenje. Na treće mesto bih provukao Munju, Terzu , Aneli, Aleks i Luku - govorio je Boža.

- Samo tri osobe je navelo Marka, a on je ovde išao spuštene glave dok Sanja nije bila tu. Sandru ste navodili za prijateljske odnose, a niko nije naveo kako je išla kao mumija kad je Luka bio diskvalifikovan. Treće mesto Stefan Karić koji svaki dan pozdravlja svoju devojku i nikad nije dao povoda, niti seo nasamo sa nekom devojkom - rekla je Mrvica.

- Moj dečko Stefan, mnogi su mislili da će da me prevari i da će da gleda druge devojke. On je za mene uvek tu i za mene je uvek broj jedan. Na broju dva je Anđela, šta god da smo pričale to je ostalo među nama. Đole i Matea imam dosta poverenja u vas - govorila je Ana Nikolić.

- Ja želim da navedem lojalne žene. Za Anđelu ste govorili da može da se pošalje na drugi kraj sveta i da će ostati odana, isto to mislim i za Sanju, pa ću zajedno da ih stavim na treće mesto. Dragana na drugom mestu i na prvom mestu Sandra - govorila je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić