Napolju neću da ti se javim: Keti zauvek otpisala Gastoza, on pokušao da se opravda zbog malog budžeta, pa se ponovo suočio sa Karićem! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

U toku je podela budžeta Nenada Marinkovića Gastoza, a on je mali budžet dao Danilu Dači Virijeviću.

- Izabrao si ulogu špijuna i to ti dobro ide. Tebe stalno dižu i znači da si dobar i iz prve ruke može da se čuje šta se dešava. Tvoj ljubavni klip sa Sofi mi je bio smešan. Mislim da si napravio grešku jer si dozvolio da ti onakva devojka ode. Ne znam što si se istripovao da si svemoćan. Sad ti je krivo i patiš jer je otišla drugom. Mogao si da imaš jednu od top 3 najlepše devojke u kući i tu si se zaj*bao jako - govorio je Gastoz.

- Matea, ja te obožavam. Nemoj da odustaješ, osmeh na lice. Držiš mi pažnju kad si luda kao struja. Neću zaboraviti da si pobacala celu kuhinju, ali vidiš da živimo i bez toga - rekao je on.

- Milica Dugalić, 3000 dinara. Ti znaš da ja oboažavamnašu zaj*banciju i da si car po tom pitanju. Krivo mi je što ne daju priliku da sednu sa tobom. Ja volim što si me prihvatila i da ti je ćerka rekla da se opustiš. Ti si ovde institucija. Sediš pet meseci za klipom, jako si borbena - govorio je on.

- Baki, 3000 dinara, pošto mi nisi kupio pivo nisi zaslužio više. Mislim da želiš da presediš ovu celu sezonu. Ti kad želiš da budeš zapažen mnogo si mlak. Povučen si i dozvoljavaš da te drugi uguše. Samo jer si povučem ljudi misle da si beznačajan i bezličan. Ja bih voleo da se ti aktiviraš, a ne da budeš Pejin sensej. Tvoje bitisanje se svodi na to da budeš tu za Peju kad se posvađa sa Enom. Ti si Baki, a ne mlađin Pejin brat. Pokaži se i daj gasa - prilčao je Gastoz.

- Vi imate svoje teme, a moja tema je kod kuće - rekao je Gastoz.

- Mića, 3000 dinara. Ti ne želiš da prihvatiš činjenicu da su se mnoge stvari promenile i da su mladi ludi. Ne želiš da prihvatiš činjenicu da Snupiju kad bi dao malo ljubavi agodnija bi prestala. Uskačeš, misliš bolje nego svi, radiš bolje nego svi. Nekad pretraš, nekad si pristrasan. Od tebe sam naučio šta su Piperi i to je istina. Nekad možeš da srozaš čoveka. Trudio si se da braniš one koji su u problemu, a nisi dobio ono što zaslužuješ. Nikad nisam tražio razgovor sa tobom, ali kad sam u problemu sa Anđelom uvek znaš da mi dobaciš i da mi kažeš da sam preterao. Tvoje mišljenje nikad nisam gledao negativno, uvek sam gledao da mi želiš dobro i da možda treba da proširim vidike za neke stvari - pričao je Gastoz.

- Podelom budžeta si izazvao reakcije i to je dobro. Primetio sam stvari koje su mi zaparale uši. Ne slažem se ono što si rekao za Uroša, jer je bolje kad se ljudi plače nečije reči, a ne izgleda. Trebalo je Keti da dobije veliki budžet - rekao je Mića.

- Istina, ali to što sam čuo nije bilo na mesto. Znala je da ću ja da budem vođa i rekla je da će ona to opasno da uradi. Keti, šta god da ti uradiš malo mi je više... u p*čku materinu. Ako smo mi toliki drugari, što ti poništavaš što ću ja da budem vođa? To nije lepo - govorio je Gastoz.

- Zato neću da ti se javim napolju - poručila je Keti.

- Preživeću - dodao je on.

- Ti si Stefanu mogao da daš budžet na kraju, a onda si rekao da si to uradio zbog programa. Znači da ti igraš rijaliti. On je trebalo Stefanu i Đedoviću da da mali budžet jer je sa njima ulazio u najstrašnije rasprave. Uvek smo napadali vođe kad su bili u kontri sa mišljenjem i budžetom. Ima dobre stvari, ali se sudi lošim. Čim imaš neku raspravu odnos nije dobar. Ja njega kapiram da ima 38 malih budžeta, ali mislim da je kupovao mir. Stefane, tebi je rekao šta misli, ali ti si njemu opet kriv za neke stvari - govorio je Mića.

- Ljude koji si komentarisali kao ja si nahvalio - dodao je Karić.

- Ja sam kivan na tebe. Ja tebi ne želim loše, ali poremetio si me. Ja to nisam očekivao te niske udarce i ja sam kivan. To ne znači da to neće da prođe i da ti treba da zauzstiš komentarisanje. Meni je neverovatno da imaš toliko izvrnuto mišljenje o meni - pričao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić