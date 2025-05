Ko zna šta si napolju radio: Mima okrenula igru u svoju korist, pa žestoko napala Gruju zbog flerta sa drugim devojkama! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Nikola Grujić Gruja i Milena Mimas Šarac osamili su se u garderoberu kako bi porazgovarali o svom odnosu, koji su pre nekoliko dana okončali.

- Trebao si da mi kažeš da ne želiš više da budeš sa mnom i da ćemo da pričao kad izađemo napolje, pa ako bude išlo. Ja bih se složila sa tobom, ako ti već ovde stvaram stres i ispoštovala bih to. Svi su mogli da misle da nismo zajedno, bila bih tu za tebe, niko nije morao da zna. Kad izađemo napolje mogli smo da kreneme ispočetka. Poenta je da ti mene ne voliš, nego si sačekao da se napiješ ideš od jedne do druge i vidiš kod koje će da prođe. Ti mene ne voliš. Ja nisam očekivala da će Ivanija da padne, mogu samo utorak devojke Slađa, Mrvica i Krsitina - govorila je Mimas.

- Ako njih zovemo utorak devojke, kako tebe treba da zovemo? - pitao je Gruja.

- Je l' sam ja nešto prva uradila? Mene nervira kako se pereš od tvojih loših postupaka preko mene. Ja sam objasnila da ti mene ne voliš - dodala je Mimas.

- Ja sam hteo da ti dam do znanja da ne možeš tako da se ponaša prema meni, nisi jedina devojka na svetu. Ti si na moje očo ono mogla da radiš. Ti si meni rekla tad da me ne voliš i da me mriš - nastavio je Gruja.

- Ko zna šta si napolju radio, takav si kad popiješ - rekla je Mima.

Autor: A. Nikolić