Reči njene majke nikada neću moći da zaboravim: Đedovič otkrio najmračnije tajne od bivše kume, pa priznao: Stefani je žrtva... (VIDEO)

Šok!

Marko Đedović vratio se ponovo u Rajski vrt kod Drveta mudosti, a tom prilikom ponovo su vodili razgovor o Jovani Tomić Matoroj.

- Želim da nastaviš svoju priču, ali moram da te pitam nešto. Da li si ti razočaran u Matoru nakon priče sa Stefani, ili je to počelo mnogo ranije? - pitalo je Drvo.

- Mnogo ranije, Stefani je samo kap koja je bila presudna u svemu. Bavila se mnogo ružim stvarima. I napolju ima isti manir, voli da preuveličava. Glumi prijateljstvo, pa ih pljuje. Uvek je negde pričala kako ne bi valjao da se mi posvađamo, jer može toliko toga da izađe. Na kraju ovo sve sa Stefani mi je ostavilo najgori utisak. Kada zamislim sve to, nije mi dobro. Ne možđe da se dogovori da li je otac ili majka, a nije ništa. Meni je žao Munje, i ako se ne slažem sa njegovim mišljenjem, ali da ti neko oduzme pravo na roditeljstvo zbog patološke ljubomore. Mislim da je svaka devojka prolazila pakao sa njom. Nezadovoljna i nesrećna osoba, ali to joj ne daje za pravo da uništava tuđe živote - rekao je Đedović.

- A da sada pogledaš sve po tebi što je Matora uradila, šta možeš da izdvojiš da je najgore? - pitalo je Drvo.

- Reči njene majke nikada neću moći da zaboravim, šta će se desiti njima, ako nastavi da radi ovo što radi. Pravdala se da sve radi iz ljubavi. Mislim da i ta Stefani kakva god da je, i ona je bila žrtva njene manipulacije. Pokušala je da otuđi tuđe dete. Kada je Milan pitao sinoć da li se srodila sa detetom, rekla je da, pa onda krenula da vrda. Taj Munja ko god da je, i kakav god da je nije zaslužio ovako nešto, da mu neko otme pravo na roditeljstvo. Mrzi Munju patološki, najveći strah joj je da se oni ne pomire. Kada bi se to desilo, slušali bi kako je ona izdržavala Stefani. Ovo je stravično - rekao je Marko.

- Šta misliš da je pravi razlog njihovog prekida veze? - pitalo je Drvo.

- Pa Matorina bolest. Vraćam scene, to cepanje garderobe, nema veze da li si mama ili tata, ajde da pečatiramo dete. Sigurno je bila ljubomorna kada je Stefani otišla kući, njena boleština - rekao je Marko.

- Jel imaš da mi ispričaš još nešto? - pitalo je Drvo.

- Pa u vezi njenih planova, imala je plan da ide na vantelesnu opodnju, i da uđe ovde da se porađa. Tako da ona priča, preko bebe do teme, više mi pripada njoj. Imam dokaze kada je to sve pričala, želela je da proda priču, da se porađa u apartmanu u rijialitiju. To mi je još gora stvar, mnogo je tu boleštine bilo. Sve ovo mi je još morbidnije i bolesnije - rekao je Đedović.

Autor: K.K.