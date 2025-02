Ne dolazi sebi: Aleksandra skočila kao oparena na Ivana, pa zaplakala iz sveg glasa: Priznaj da si završio u mene! (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' koju kao i obično vodi Ivana Šopić. Na narednom video prilogu prikazan je razgovor Milene Kačavende i Milovana Minića koji su opljuvali Ivana Marinkovića i Aleksandru Nikolić.

- Ja sam već rekla da mislim da je on namerno završio u mene, a posle mi je rekao: ''Kako nisi osetila?!''. Problem je što on nije isti prema meni za stolom i van stola. Mene su svi napadali za Karića, a on je taj koji je legao sa mnom posle toga - rekla je Aleks.

- Meni je ona na klipu delovala mrtva pijana i da je bila iskrena za Karića - rekao je Mateja.

- Onaj njen pokušaj sinoć je bio pranja njenih nedela. Ne znam ko je posavetovao, ali ne verujem da je iko pametan. Ono je bilo katastrofalno - rekao je Ivan.

- Zamisli žena kaže ne oseti se kad muškarac završi u nju, ko koga ovde j*be? - upitala je Milena.

- Pa ne oseti se - rekla je Aleksandra.

- Kako si ti mene posle pilule pitala: ''E pa super sada, sada možemo da imamo s*ks svaki dan''. Ako sam ja tebi nešto nažao učinio i hteo sam da ti napakostim, kako onda poželiš da imamo s*ks uopšte? - upitao je Ivan.

- S*ks i svrš*vanje u ženu nije isto. Ja sam to u šali prokomentarisala - rekla je Aleksandra.

- Čovek je napravio tako dete u drugom rijalitiju. Ti sebi dozvoliš da imaš s*ks sa njim posle toga. Ja to nikada ne bih uradio nijednoj ženi - rekao je Milovan.

- Meni je čudno što se ona sad ovoliko ograđuje. Nakon završetka našeg odnosa, ja nijednog trenutka nisam primetio da se ona nečega plaši. Usaglasili smo se za tu tabletu, čak sam hteo i odmah. Sinoć vidim odjednom veliki trah i kao da sam ja to namerno uradio. Pranje od mene klasično - rekao je Ivan.

Autor: N.P.