Biće haosa!

Marko Đedović sedeo je u rehabilitaciji, te je tako razgovarao sa Bebicom, Teodorom Delić i Anđelom Đuričić, te je tako opleo po Stefani Grujić.

- Druže, on...Sinoć kao ustaju, okej ja razumem da će Milena da ublaži, ona se druži s njim. Ali Aneli, sinoć ustaje da brani Matoru u situaciji sa Munjom - rekao je Marko.

- Ja sam isto rekao, da je Munja uradio najgore stvari, on za ovu situaciju ništa nije kriv - rekao je Bebica.

- Šta god da je neko uradio, nikada ne bih rekao mom najbližem da se neko upiše kao "N.N.", to je papir. Ja ne znam zašto sebi dozvoljavaju, od sebe prave kur*vele, a posle se bune kada nešto kažu. Zamisli stepen jezivosti da napišeš da ne znaš ko je otac?! To samo govori o kratkoročnosti razmišljanja i da nisu normalni. Kroz život, situacije se ispeglaju. Ti napišeš na papir to, sve to u javnosti, ja zbog sebe ne bih to uradio. Ja sam se nadao do poslednjeg trenutka da to Milica neće uraditi, nisu svesni da će njihovo dete nositi pečat ceo život...Otkud mi znamo da Matora nije njoj zabranila nešto? - rekao je Đedović.

- Kaže meni Marinković: "kakva ti je njena majka?", još gora od svih njih - rekao je Bebica.

- Munja i njegova žena su tri puta išli na vantelesnu oplodnju i nisu uspeli da dobiju dete, svaki put kada nisu uspeli, plakao je, umirao. I ti čoveku koji je pokušavao godinama da ima dete, uskratiš za taj momenat, pa zašto?! U ovom slučaju je Matora kriva...Odgovoran partner koji je 15 godina stariji od tebe...On ne može da dobije dete već godinama, ona izvodi njegovo dete iz porodilišta i cepaju je kao majku ili oca. Ste vi čuli sinoć kada je ona na klipu rekla: "mama mi je rekla da ne glumim oca detetu", pa majka je najbolje poznaje - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić