Šok: Sofija i Terza ne znaju gde će od emocija, on priznao da je TESTIRAO, Karić prozreo njene namere: Htela je sve vreme da... (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević najavio je prvi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević u pušionici od sinoć.

- Ovde on hoće meni da objasni kako me voli, a ništa nije uradio po tom pitanju da mi pokaže da me zaista voli...On meni prebacuje Gastoza nepotrebno, zna da je sve šala, samo njega komentariše jer nema koga. On potencira samo da bi mene spajali ovde - rekla je Sofija.

- Ovde se stalno priča da ja nema emocije, da imam emocije, ja se sprdam ovde. Ja znam šta radim, ja ovo nisam planirao, ali je tako ispalo sve. Pokušao sam da vidim da li se ovde folira, da meni kaže da ima, ovde kaže da nema. Ja sam video da ona sinoć nikakvu reakciju nema, a pre toga mi je rekla u sobi da nema emocije. Ja sam to odavno presekao, ja sam je testirao. Ispalo je zbog Dragane nešto loše, ali je iskreno tako ispalo...Nisam zaljubljen, draga mi je, ali ne bih bio s njom ovde više - rekao je Terza.

- Ne verujem mu, ko njemu veruje?! Zabavan mi je i intresantan. Sada mi drži pažnju jer ovoliko gluposti u životu nisam čula - smejala se Sofija.

- Problem je što čujem jednu priču ovde, drugu tamo - rekao je Terza.

- Sofija mi je bila jasna i iskrena kada je rekla da želi da napravi lažova od njega, ono što zapravo i jeste, to je bio njen cilj... - rekao je Karić.

- Ako imaš čime da misliš ono što misliš, svi su se negde šalili i sprdali. Kao da su neki demoni ušli u njih, pa je taj demon bio tu pre pet dana, pa sada nije. Ispadamo mi smešni koji ih ozbiljno shvatamo. Oni su smehotresna olimpijada, niti je testirao, Terza nije normalan. Mislim da je povređenost, nikakve priče i ultimatumi, samo nepoverenje. Ne veruje da ne bi ovde ustala i glumatala ribu i tu ima opravdani strah, jer je pokušavala da uradi ovo što je on sada pokušao da uradi, da je ona kao igrali igru - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić