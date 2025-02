ŠOK! Terza ne krije ponos na Sofijino ponašanje, pa priznao da misli da ona NIJE ZASLUŽILA da je vređa (VIDEO)

Au!

Voditelj je sledeće pitanje pročitao Terzi.

- Ti koji si prošao toliko devojaka ne možeš da proceniš da li te neka devojka voli?! Seti se da je volela tebe, pazila te i volela, čuvala te na žurki, umalo je napravila čoveka od tebe i ti onda lupiš da te ona ne voli - glasilo je pitanje.

- Složio bih se sve sa tim gledaocem, da, smatram da ona meni ništa loše nije napravila, nije koketirala, nijedan klip nisam video da ona sedi i da provodi vreme s nekim muškarcem. Ponaša se na tim žurkama, stvarno gledam i pratim to, ona je uvek dostojanstvena, ne blamira se. Ne znam, ja nekad teram taj inat. Jako mi je drago što se druži sa Sandrom i Kačavendom, ne samo sa Kačavendom, može da je pokvari, namazana je - rekao je Terza.

- Ja sam rekla skoro jednu rečenicu, Terza je pola čovek, pola izvini. Sa mnom dok je bio, nije toliko pričao, jer nije imao razloga. Ja sam mu govorila da se ne ponaša kao Munja, sve sam mu pričala kako ja vidim sve to. Meni ne smeta da se on druži s Munjom, samo sam mu u par navrata kada mu Munja nije ispao prijatelj - rekla je Sofija.

- Ona nije zaslužila ono sinoć. Baš mi je žao što sam je uvredio i katastrofa - rekao je Terza.

- Znam da mu je krivo, ja sam ga i pitala da li mi je sve izgovorio da li je osetio potrebu da mi to kaže i da li to stvarno misli, to mi je bilo šok. I ja sam bila surova i odvratna, i ja sam se izvinila njegovoj porodici i njemu - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić