Bez dlake na jeziku!

Tokom noći za nama, ulazak Milosave Pravilović izazvao je brojne komentare. Njeno suočavanje sa Milovanom Minićem bilo je vema zapaženo, a Osman Karić, otac akuelnog učesnike Elite, Stefana Karića, oglasio se povodom njenog ulaska.

On je za porpal Pink.rs otkrio je kako je njemu delovao njen nastup i sukob sa nesuđenim zetom.

Osman je u svom stilu detaljno izanalizirao Milovana i Milosavu, te je dao dalje prognoze ovog sukoba.

Naravno da sam ispratio ulazak dive Milosave, srpske Mortiše. Iskren da budem, nadao sam se ulasku druge dame koja je trenutni jedna od glavnih tema u rijalitiju i često se pominje. Naravno, drago mi je sto se pojavila "ona, "žena sa dugom crnom kosom preko gu*e u poznim godinama sa Luj Vitonom, doduše kineskog proizvođača, sa lažnim inicijalima. Žena iz naroda ,otvorenog srca sa svim svojim manama i vrlinama mislim da je osveženje u rijalitiju. Ušla je spremna da raskrinka čoveka koji je do skoro imao dve žene u posedu a ostao bez obe. Mislim da će Milosava u tome uspeti, odnosno da je prikupila dovoljno dokaza da Milovana postavi gde mu je i mesto, a to mesto je u čošak u kome će moći samo da se stidi i pocrveni od muke. Mislim da je Milovan izneo dosta istine o Aleksandri Nikolic, ali da je prećutao neku svoju umešanost u sve to i bio saučesnik u svemu tome. Milosava je sinoć iznela dosta detalja i stvari o Milovanu, koje kad bi se dokazale, mogao slobodno pri izlasku da sačeka auto sa oznakom policije koja bi mu pokazala put u zatvor na određeno vreme. Ne bih da mu malerišem, u svakom slčaju, biće tu još dosta prljavog veša sa obe strane, koje ni Dunav ni Sava neće oprati - istakao je Osman.

Autor: S.Z.