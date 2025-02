Puče tikva: Dača i Kačavenda skinuli rukavice, pa jedno drugom konačno sasuli sve u lice! Isplivali šok detalji koje su dugo skrivali (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Mileni Kačavendi.

- Luka koristi neke informacije, to se zna da ne mora da bude tačno. Možda je tako nešto čuo i za Sandru. On nije lukav, on je ljigavac. Bio je pokvaren kad je meni uneo informaciju za koju znam da je slagao. Slađu takođe neću da navedem jer je ona jedna ljigava poltronka i blam živi. Ona jede sva g*vna, moje razočaranje ove sezone. Broj jedan će da mi bude Dača sa kojim sam imao raspravu u pušionici. Pitala sam da li je hteo Gastozu da uvali polni organ kad je rekao ono za Sofi za stolom, a on je rekao: "Da, jesam, šta me boli k*rac?". Neka sam prenela Gastozu. Ti si se družio sa Keti, klasično si je navukao na priču - govorila je Milena.

- Trebalo je to da kažeš Keti, a ne Gastozu. Ona je rekla da sam ja kriv što sam dao Gastozu pivo koje sam uzeo za Sofiju. On je znao da kupujem Sofiji i trebalo je da kaže da ne želi da trampi da ne bi ispale neke priče - dodao je Dačo.

- Da li je trebalo ti da daš pivo kad znaš da je danima povezivana sa Gastozom? Ako je tvoja drugarica uplitana više puta u taj odnos poslednje što je trebalo je da daš Gastozu to pivo. Smatram da to radiš proračunato, namerno i lukavo. Što se tiče Keti, ja se samo pitam što si baš meni došao da pričaš za Keti? - nastavila je Kačavenda.

- Ja sam pričao tebi i Marku sve. Ja sam tebi rekao da ne kažeš Gastozu, a ti si odmah otišla da mu kažeš. Žena je sa tobom zajedno spremala hranu, a ti si odmah otišla kod Gastoza i ženi napravila problem. Ti si na pokvaren i lukav način otišla da kažeš Gastozu - rekao je Virijević.

- Odj*bite svi od Keti, svi ste pokvareni i odvratni - odbrusila je Keti.

- Ti iz ličnog interesa uvlačiš ljude koji su ti bliski, to sam bila ja, bila je Sandra. Ti si jedan od tih koji ne trpi kritike i to ti je loše - dodala je Milena.

- Ova budala je sve izdala. Pozdrav za Srđana Kačavendu i njegovu drugu ženu. Nemoj da mi daješ na značaju klošarko jedna raspala. Ja sam mešalica ovog rijalitija, a šta si ti? Dačo bolje komentariše od tebe, p*ši k*rac. Kad ga jako budeš pop*šila možda se i smiriš. Ja se nisam j*bala šest meseci, ali ću ove možda da se isk*ram - urlala je Poršelina.

- Nađite nekog dedu od šest banki da vas plati. Broj jedan je Dača, broj dva je Dragana zbog onoga što smo videli prošle nedelje. Terzu je pljuvala u studiju, imala je negativno mišljenje o njemu, osudila Sofiju i tvrdila da ste samo drugovi. Perfidno si ćutala o Janjušu, ali čovek nije tu pa to ne bih pridavala kao teret tebi. Govorila si mi da si izmislila priču o partneru. Broj tri Džordi koja mulja na sve strane - rekla je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić