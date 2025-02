Završila u suzama: Aleksandra se slomila čim je Milosava progovorila o životu sa Urošem koji joj je Milovan narušio! (VIDEO)

Reka suza!

Aleksandra Nikolić završila je u suzama čim je Milosava Pravilović pomenula njenog bivšeg muža Uroša i počela da govori o životu koji je mogla da ima sa njim.

- Ona da je slušala Uroša sad bi bila u kući i živela kao kraljica. On je pravio zvrčke, slušala je njega, podmetao joj je nogu. Sad je gotovo. Ona sad plače jer njoj Uroš ne bi dozovlio da uđe ovde - rekla je Milosava.

- Ona da se ponašala normalno, kao što sam joj rekao da bude. Intima nije tema. Oni da se nisu posvađali nju to niko ne bi pitao. Šta ja znam da li neko ovde davi nekog onim? - dodao je Đedović.

- Ona i žena bi živele u zabludi da ja nisam došla na sud - poručila je Milovana.

- Ja sam videla da nešto nije u redu. Ti si došla na sud, Uroš me gleda iz kola. On je išao za mnom, srca mi lepio, a ja sam osetila da nešto ne štima. Mama je rekla da se on nije razveo. Ja sam ušla, presekla i to je to. Sad nema popravke - govorila je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić