Šok!

Ivana Šopić dala je reč Đoletu Kralju kako bi izneo svoju nominaciju.

- Šta reći o Titanu i Pepeljugi?! Šaljem Aleksandru, ostavljam Stefana - rekao je Đole Kralj.

- Stefane, kontrola ti je divna. Voliš izazove, to te loži, to te radi, ja bih to izbegavao na tvom mestu...Ti znaš ko si i šta si, imaš dobru zvezdu i tvoja zvezda sija, meni je to falilo kada sam bio najjači. Znaš ko ti je drug, znaš ti šta ti misliš njima i oni tebi, ali lepo saslušaš. Vodi računa da ne nailaziš na agresivne igrače, da te ne povuku, mislim da je ovo 70 odsto limunada za tebe, što se tiče takmičara. Što se tiče Aleksandre, Aleksandra, prvo ću se zahvaliti tvojoj mami Milosavi. Milosava, kada si ušla, malo mi se zanesvestalo u očima, jer sam svašta video u životu, ljudi koji su me odgojili okrenuli su mi leđa, ti si me navela kao favorita, pored svoje ćerke. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekao je Kadra.

- Moje mišljenje se nije promenilo. Stefane, smatram da si pristrasan, ali si kao čovek, ti si majstor, znaš sve da napraviš, dobar si čovek, iskren si. Svašta zanimljivo mogu da čujem od tebe, duhovit si i na mestu si...Što se tiče Aleksandre, ja sam čula da si rekla u pušionici: "znam kakve su ukrajinke", iskreno ne znaš, jer se ja ne krećem u tim krugovima gde su striptizete, ali ne osuđujem taj posao. Šaljem Aleksandru, ostavljam mog tatu, Stefana - rekla je Sofi.

- Stefane, bio si tu u jednoj mojoj teškoj situaciji ove sezone, pomogao si mi. Znamo se od pete sezone, nikada nijednu uvredu nisi mogao da čuješ od mene, nijedno peckanje niti negativno. Voleo bih da imam tvoj mozak, a ovaj talenat koji imam, mislim da bih punio Arene, a ne razvaljivao sebi mozak...Što se tiče Aleksandre, imamo izuzetno dobar odnos od samog početka, poštujem te, ne intresuju me tvoji ljubavni odnosi, ne komentarišem ih, ko sam ja da bilo kome sudim?! Veliki si borac. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekao je Gruja.

- O Aleksandri sve najbolje, zabole me ku*ac kakav odnos ima sa drugima, bitan mi je samo naš odnos. Imam lepo mišljenje o tebi, to što ti prebacuju da si ovakva ili onakva, pričaju ti kao da su svetice, ja obožavam ku*ve! Stefan je moj brat, najbolji na svetu, hvala ti na svemu. O tebi sve najbolje, tu sam uvek za tebe, nikada te neću izdati. Ostavljam Stefana, šaljem Aleksandru - rekao je Boža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić