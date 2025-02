Zbog ovoga noćima ne spava: Gastoza kopkaju Anđelini vreli snimci koji kruže mrežama, ona pala u potpuni ponor bez povratka! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li si ušla sa namerom da razj*beš Anđelu i Gastoza? - upitao je Milan.

- Ne. Ja stojim iza svega što sam rekla, meni Nenad izgleda sve nervozniji i nervozniji. Mislila sam da ostaje sa njom jer ne zna kako da izađe iz veze - rekla je Matora.

- Imaš sreće što sam ja ja u ovoj vezi, neka druga ne znaš šta bi ti radila - rekla je Anđela.

- Ovo sreća?! Baš sam pravi srećnik e - rekao je Gastoz.

- Veruj mi, sve bivše bi bile male mace šta bi ti radila druga devojka iz kuće - rekla je Anđela.

- Gastoz je mene pitao: ''Da li sam ja loše?'', ja sam rekla: ''Nisi, ali nisi svoj''. Nenad izbegava sa mnom da priča, mi ne pričamo o njihovoj vezi - rekla je Matora.

- Gastoze, što te odjednom zanimaju klipovi Anđelini? - upitao je Milan.

- Uplašio sam se samo da nije sa nekim muškarcem - rekao je Gastoz.

- Vrlo je zanimljivo što te to nije zanimalo na početku, a sada te zanima - rekla je Anđela.

- Ja iskreno mislim da oni nisu jedno za drugo, ali ona njemu fali. Mene Nenad ništa nije pitao i mislim da bi bilo ružno sa njegove strane da me dovodi u problem da budem kažnjena novčano - rekla je Matora.

- Kada su krenule te teme, mi smo pričali. Ja sam njemu rekla suštinu, nisam mu rekla detalje, ali me nije ni pitao. Njegov odgovor je bio: ''Sramota je osobe koja je to napravila, mene apsolutno ne zanima ništa pre naše veze''. Sada kada je ušla Matora, on nju pita. Naravno da me to povređuje, što nije pitao mene? - upitala je Anđela.

- Ne znam u kom svetu je normalno da ja tebe pitam, u mom nije - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.