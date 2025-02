NIJE IMALA RAZLOG DA SAKRIJE TRUDNOĆU: Slađa dala sve od sebe da ocrni Stefani, Munja joj zapušio usta jednom rečenicom! (VIDEO)

Haos!

Učesnici danas diskutuju na temu da li bi moralne norme trebalo da se zasnivaju na tradiciji, osećanjima i osećanjima. Naredna je svoj stav na tu temu otkrila Slađana Lazić Poršelina.

- Ovde smo najviše napadali Stefani jer je ona sa Zolom ćaskala kad se Munja diskvalifikovao. Ona nije imala emocije prema Munji, to je činjenica. Nije mi jasno, ako već nije želela da ima dete sa Munjom, šta je onda problem?! Smatram da Stefani nije imala razlog da ne kaže Munji da će postati otac, već da je ona to uradila u dogovoru sa Matorom, neka mi Bog oprosti. Ne znam šta da pomislim drugo, osim da su to uradile da bi se o tome pričalo i pisalo - kazala je Slađa.

- Sve je oprošteno Stefani, samo neka mi objasni i to je to - dodao je Munjez.

- Eto ljudi, čuli ste! Kad se ovakve stvari opraštaju, šta onda da kažem?! - kazala je Slađa.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.