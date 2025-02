Nakon poljupca Sofije i Terze oglasio se njegov drug: Otkrio da li ih podržava

Sada je sve jasno!

Tokom prošle noći i fantastične žurke na kojoj je takmičare Elite svojim glasom uveseljavala Nadica Ademov, desio se poljubac Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Terzinim prijateljem Aleksandrom koji nam je otkrio kako gleda na poljubac koji se desio:

- Mislim da je to što se desilo između Sofije i Terze bio alkohol i to što nisu rešili sve kada je trebalo, ali iskreno ne verujem da od veze tu ima išta i to bi bilo najbolje za oboje - rekao je Terzin drug.

Autor: N.B.