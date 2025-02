Želeo bih ponovo da se rodim, da ispravim sva SR*NJA: Aleksandra progovorila o detinjstvu, Milovan ŠOKIRAO sve (VIDEO)

Totalno klonuo duhom!

Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Nikolić kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Nemam ja baš toliko lepih momenata, a najlepši period je bio do moje sedme godine kada smo živeli moje dve sestre, mama, tata i ja. Tu kuću i dan-danas sanjam, mama je držala prodavnicu u toj kući. Mama je držala tu prodavnicu, svi su dolazili kod nas, kupovali su, lubenice smo imali, pekaru, ma bilo je svega! Ja sam se bavila plesom kao devojčica, modernim plesom sam se bavila, išla sam na državna takmičenja, prvenstva, nastupala sam na državnom prvenstvu na vaterpolo takmičenju u Beogradu. Jako sam volela taj ples, tu sam uživala, cvetala sam, bila sam glavna! - rekla je Aleksandra.

- Ja bih se vratio na dan kada sam se rodio, kako bih se ponovo rodio da ispravim sva sr*nja koja sam napravio. Generalno me ne prati sreća kroz život, uvek sam se mučio i patio, sve mi je izmicalo i bilo na dohvat ruke...Ja sam totalno pao. Ne izbegavam, nego nisam dobro i ne mogu da smislim i da se setim posebnog trenutka i to je to - rekao je Milovan.

- Imao sam lepih trenutaka, lepi trenutak mi je bio Borivoje iz Vranja kada sam pobegao od kuće i otišao kod njega. Voleo bih da imam sličnu ljubav poput te, sa majkom svaki lep trenutak... - rekao je Stanić.

- Bilo mi je burno, pogotovo dok se nisam oženio, a ono što mi je najžalije, a što ne mogu da vratim, što nisam bio na krštenju svoje druge ćerke, krivo mi je što nisam bio tu. Minja kada se rodila, u porodilištu što mi se dešavalo. Tatina jedna drugarica je radila u bolnici, bio sam u sali dok se porađala, kada sam video ćerku kada su je izvadili iz stomaka, pao sam u nesvest. To je bio šou! - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić