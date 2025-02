Ori se kuća! Ena progovorila o OLAJAVANJU Luke iza leđa, Anđela skočila kao oparena na Terzu: Zamisli Milica gaji kod kuće dete... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Eni Čolić.

- Čemu potreba da nazivaš sebe Lukinom prijateljicom, a u izolaciji ga onoliko tračaš - glasilo je pitanje.

- Sigurna sam da ništa loše nisam rekla za njega. Ono što sam ovde rekla, ja to mogu da ponovim, ništa loše o njemu kao osobi nisam rekla - rekla je Ena.

- Prokomentarisala si da ima zatvorske tetovaže kao Aneli - dodala je Matora.

- Ne znam šta da komentarišem, ne znam o čemu se radi - rekao je Luka.

Sledeće pitanje bilo je za Terzu.

- Hipotetički kada bi saznao da je tvoj brat dao izjavu da je Sofija najatraktivnija devojka u kući i da vidi da ti je stalo do nje, šta bi rekao - glasilo je pitanje.

- Burazer kao burazer, on me poznaje, on me najbolje poznaje. Normalno da je u pravu. Mi smo kao braća, najviše se poveravaš svom bratu kroz život - rekao je Terza.

- Zamisli?! Dok Milica gaji kući dete, on da daje takve izjave, pa sve i da tako misli, neka ćuti. Ovo je sve zbog toga što se više ne voli Milica, nego što se gotivi Sofija - rekla je Anđela.

- Neke stvari ne znaju koliko je ona vređala moju porodicu i sve moje komplet u kući. Znam da burazer ovde vidi i da me prepoznaje i mislim da joj je drago kakav odnos ima ona prema meni, nego prošle godine. Kakav smo mi odnos imali, pa ko bi normalan podržao?! - rekao je Terza.

- Istina je, vama nabacuju rijaliti, a svima je to rijaliti - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić