Kriva si jer si glumila oca: Marko bez dlake na jeziku progovorio o Matoroj i Marku, sasuo im sve što misli u lice! (VIDEO)

Nije se ustručavao!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nikoli Grujiću Gruji.

- Matorin ulazak mi je bio kritičan, mislim da si jako izrevoltirana uletela i da ste jedno drugome svašta izgovorili. Sad mi je deluje kao da je malo izbalansirano. Matora je nako koga znam od sezone pet, kao i Marka. Nisam se sa vama čuo napolju. Matora ti si previše srčana i sve previše lično shvataš, a takav sam i ja. Moram da iskritikujem to što si prećutala. Strašno je da otac ne sazna da je postao otac, nego da sazna preko pisma da je postao otac. Ja tebe smatram dobrim prijateljem, mislim da si darežljiva i da si džek. Što se tiče Dragane mislim da neće biti ništa više od prijateljstva. Osuđujem svakog ko ti udari na pokojni majku. Marko, sa tobom nisam imao preteranu komunikaciju ni u petici. Neko si ko zna da gađa nisko, znaš da budeš brutalan i da gađaš brutalno u komentarisanju. Mislim da si profesionalac u svom poslu, a da si drugi lik napolju i da sa tobom može da se izađe, popije i druži. Sa Matorom sam imao veću komunikaciju, sa Markom je zaista nemam i zato ću da ostavim nju - komentarisao je Gruja.

- Marko, mi se ne družimo, ne dolazim kod tebe po savete i samo nekad tračarimo u prolazu. Ti izvlačiš stvari iz života ovih ljudi, a o tebi ne znamo ništa. Matora, tebe stvarno gotivim. Nikad te nisam uvrdila, iako si me negativno komentarisala. Smatram da si dobar prijatelj, darežljiva i mislim da ćemo se ove sezone super slagati. Matora mi je mnogo draža i nju ću da sačuvam - rekla je Milena Šarac.

- Imam lepo mišljenje o Marku i Matoroj, pošto sam sa Matorom imala jednu svađu u petici nju ću da pošaljem, a njega ću da ostavim - rekla je Sanja Grujić.

- Sa Markom imam super odnos, mislim da mi govoriš ono što mi i misliš. Prema meni si pokazao dobru nameru, više puta si došao da me savetuješ. Ne bih da se ponavljam, ali mislim da si inteligentan čovek, elokventan. U dosta situacija se ne slažem sa tvojim mišljenjem, ali ne ustajem da se sukobljavam sa tobom. U mnogo situacija sam primeto da o meni govoriš u superlativu i tad mi se najviše sviđa tvoje mišljenje. Što se tiče Matore sa tobom sam u dobrim odnosima ove sezone. Ti si u šestici imala predstavu za moju devojku, koja je bila ponižavajuća i ja to ne mogu da zaboravim. Čujem da si dobar prijatelj, u to ne ulazim, iako si prema meni okej. Imaš neke promene u svojim mišljenjima, to sam uočio otkako si ušla i to mi se ne sviđa. Što se tiče tvoje situacije rekao sam da si kriva što si glumila oca, mislio sam da si bar nešto uticala na Stefani, ali si rekla da nisi, pa si mi i tu kriva. Stefani je krivac broj jedan što Munja nije saznao da je otac. Za sve postoji razlog, pa ćemo da vidimo ako čujemo i njenu stranu priče. Zbog svađe koju smo imali u šestici moraću da ostavim Marka - govorio je Marko Stefanović.

Autor: A. Nikolić