Ena Čolić ponovo glumi žrtvu: Upala u izolaciju kao furija, pa izlagala Luku o svim detaljima svađe sa Aneli! (VIDEO)

Izvrnula celu priču!

Ena Čolić upala je u izolacija kao furija kako bi prenela Luki Vujoviću detalje svađe sa Aneli Ahmić, ali je ovog puta ponovo izvrnula priču i optužila Aneli da je kriva, iako joj ona nije prva dobacila već Čolićeva njoj.

- Slušaj me sad, pipni mi srce. Sad ti se kunem u mog Mateju: ''Sledeći put kad mi se ovako obrati ide moja diskvalifikacija''. Ili je smiri ili ću joj glavu otkinuti, kunem ti se u dete moje. Ako želiš da ja dugujem 50.000 evra, okej - rekla je Ena.

- Šta je bilo? - upitao je Luka.

- To dr*ljo preko sobe i to njeno konstantno dobacivanje, vređanje po celoj sobi će videti. Iz čista mira je to krenula da radi. Svi pričaju da Lea nosila nečiju štiklu, kunem ti se u sve da nisam reč rekla. Ona kaže: ''Mora da je Enina štikla''. Sledeći put će joj štikla završiti u ustima, oči ću joj iskopati i glavu ću joj slomiti. Reci joj da mi se ne obraća - rekla je Ena.

Autor: N.P.