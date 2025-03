Razvezala jezik: Jelena urnisala Enu i Peju, Čolićeva se ponovo suočila sa Matorom i sasula joj sve u lice! (VIDEO)

Otvorile karte!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu, a bio je odnos Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, koji je prva komentarisala Jelena Ilić, a onda se umešala i Jovana Tomić Matora.

- Oni za stolom napadaju sve nas, ne daj Bože neko savršenu ljubav da komentariše. Mi samo komentarišemo ono što se dešava, svako ima pravo. Neko može da istrpi, ja mogu sve i boli me uvo šta pričaju. Kad je rekla ono za njegovu majku, on je posle toga došao ovde i rekao kako su sve oprostili. To nikad ne može da bude dobro. Matora je rekla da zna nešto, čekala je Eninu reakciju, pa se stišala - govorila je Jelena.

- Mi smo pričale u izolaciji, kad je ona rekla da je Peja opet žrtva, a ja sam je pitala zašto to gleda. Smešna mi je priča za Enu i peckanje, da smo trebale da se spojimo ili bilo šta, ja bih je cimala, ja muvam direktno. Ja da želim da te muvam muvala bih te - rekla je Matora.

- Ovde niko ne polemiše o muvanju - dodala je Ena.

- Jutros je Ena od Matore tražila doručak, a Matora je pitala da li će to da smeta Peji - otkrila je Jelena.

- Ja sam juče rekla da sam oprezna sa tobom jer si rekla da si čula. Ja sam to demantovača, a ti si rekla da nisi saznala to iz prve ruke od naših prijatelja - govorila je Ena.

- Ja tebi ne nudim doručak da bih ti prišla nego jer si Draganina drugarica. Jedina osoba sa kojom želim da se družim i sa kojom sam bliska je Dragana - poručila je Tomićeva.

Autor: A. Nikolić