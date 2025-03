Izaziva sve više sumnji: Enina nominacija podigla veliku prašinu, Matoroj sasula sve u lice! (VIDEO)

Otvorila karte!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić.

- Matora, upoznale smo se 2016. godine i upoznao nas je zajednički prijatelj. Družile smo se, izlazile smo često, skoro svako veče. Rekla si ovde da sam "ruzmarin devojka", meni to zvuči lepo i podseća me na venčanja i miris, ali mi se ljudi sad hvataju za to kad hoće da me uvrede. Mislim da se držiš mišljenja jer si čula, a da nije iz prve ruke, a i samo zbog Stefani napolju jer te je uhvatila u laži. Možda me se ne sećaš jer sam imala roze i crvenu kosu kad smo se družile. Dolazila si i sa Sanjom u separe, pozdravila sam se sa obe, poslednji put sam te videla u jednom restoranu kad si došla sa Anitom. Mislim da si ušla sa takvim stavom o meni zbog Stefani i glasa naroda koji si videla na društvenim mrežama. Odnos bi nam bio drugačiji da nisam videla neke stvari koje mi se ne sviđaju, a ja sam te smatrala mangupom i šmekerom od spolja. Pričaju ljudi da si galanta i to jeste tako, a onda ne znam kako se kumstvo tako olak shvata i neke prijateljstva. Ne sviđa mi se da izdaješ tako svoje prijatelje - govorila je Ena.

- Ja sam isto rekla da neke stvari nisam očekivala od tebe, ti se pretvoriš u aždaju i to nisam očekivala od tebe. Možda promenim mišljenje o tebi i ti o meni - dodala je Matora.

- Anita je ovde jasno istakla mene kad je ušla ovde za Novu godinu i to je možda tvoj bunt. Za Draganu mislim da ti je samo izgovor, jer je tražila da se spusti lopta i da me ne vređa, ali mislim da bi svakako spustila loptu. Nisi ni prva ni poslednja koja je ovde ušla i rekla da me napolju nisi podnosila. Gledala si da sam jedna od četvoro ljudi koja je imala drugačiji stav i da te nisam osudila i nazvala monstrumom. Ja mislim da je cepanje majice bila sprdnja, ali i da je Munja žrtva, ali ne tvoja nego njegove bivše partnerke. Možda si kao Ivan koji izvređa osobu sa kojom se posle smuva. Ja sam pozivana na rođendane gej klubova, česti sam gost i družim se, ali ne želim da mi se nameće i ograđujem se da sam biseksualna. Ne kažem da sam najjača riba, ali gej svet želi ovakve ljude. Ja bih se za muškog geja udala i to mi je želja - rekla je Ena Čolić.

- Ena, da li imaš utisak da te ona podseća na neke vaše momente? Kako Ena može da zna da je Matora galantna? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja znam njene bivše devojke, iz priče naših zajedničkih drugara, a na kraju krajeva bila je u rijalitiju i gledala sam kako se ponaša prema bivšim devojkama. Ovde su pričali da je Stefani sa njom zbog finansija, pa dva i dva su četiri. Ja sam izlazila sa njom i znam - pričala je Ena.

- Ja nisam čula da je ruzmarin devojka od naših prijatelja, nego sa druge strane. Mi smo pričale otvoreno u izolaciji i kad je bila na mom rođendanu i tad sam imala devojku. Ja muvam devojku i po godinu dana, da li mislite da je ne bih muvala? Nikad nisam imala u separeu devojke koje sam plaćala - dodala je Matora.

- Đedovića takođe znam iz iste godine kao Matoru, izlazili smo nekoliko puta zajedno. Mislila sam da te neću izdržati i da ću pobeći, ali baš si me iznenadio. Meni imponuje i drago mi je za svaki tvoj komentar. Mislim da me u poslednje vreme jedva tolerišeš. Ponovo sam se upalila i vidim da ću ponovo da ratujem sa svima. Zameraš mi da te ne slušam, a na prvoj podeli si mi rekao da ti se sviđa jer sam neposlušna. Ja ne mogu nekad da se iskontrolišem. Nekad me slušaš na silu kad ti priđem sa svojim problemima. Ostavljam Đedovića - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić