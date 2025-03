Ovome se nije nadala: Ena Čolić konačno saznala Kačavendini pravo mišljenje o njoj! (VIDEO)

Otvorila karte!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pitao je Milenu Kačavendu da iznese svoje mišljenje o Eni Čolić, pošto je prethodne nedelje u "Šiša baru" izjavila da sumnja da je s njene strane veza sa Jovanom Pejićem Pejom igranja rijalitija.

- Ja sam shvatio u kakvoj kući živim, niko neće da me odvoji od moje devojke. Bolje da se svađam zbog jaja, nego neko da mi baca ovde rovce. Ja se ne pravdam, nego kažem neke stvari kao što je Marko j*bao mater. On nikad nije bacao rovca, pa te pogodi sa kim živiš. Ja nikog nisam muvao, niti bilo šta radio. Ja mogu da sedim pored hiljadu žena ako jednu volim i jedna me interesuje, ona to mora da zna - rekao je Peja.

- Najviše mi je krivo za Milenu - dodala je Ena Čolić.

- Ja sam rekla da pratim dok ne budem sigurna da igra rijaliti. Ja sam neke stvari držala za sebe, toliko dozirano sam rekla i tamo. Neke stvari nisu dopustive jer su u tako kratkoj vezi, dopuštate da iznosite stvari ispod pokrivača, vređanje i prelaženje, to nije normalno. Po mom mišljenju su neke stvari van pameti, šta biste radili za godinu dana ako ste već došlo do mame? - komentarisala je Kačavenda.

- Ja hoću da dokažem da ja nju volim, ona goće da dokaže da ona voli mene i to je normalno - rekao je Peja.

- Ono gde vi idete u svađama je ekstrem koji nije normalan za vezu od tri meseca. Ja sam zato i rekla da neću da komentarišem i da pratim. Ja sam rekla ena da ti nisi dovoljno zrela za svoje godine. Njegova majka je javna ličnost, ja to najstrašnije osuđujem. Ovukli ste neke ljude, imena, a Sanja i Marko da su to radili ja bih tolerisala jer su toliko dugo zajedno, ali vas dvoje nula bodova. Ja kad budem sigurna da je to rijaliti, stalno me demantujete, pa sam zato i rekla da pratim i znam da ću jednog dana biti pitana - pričala je Milena Kačavenda.

- Meni je ovo teško palo jer ja nju cenim - poručila je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić