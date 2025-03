NISMO SE VOLELI, BILI SMO ZALJUBLJENI: Ena istakla da Peji ne treba da smeta njeno druženje sa Matejom, pa RAZBESNELA Aleksandru! (VIDEO)

Haos!

Naredna koja je dala svoj stav da temu da li se samo fizička prevara - prevara, bila je Ena Čolić.

- Mislim da se mnoge stvari mogu protumačiti kao prevara, nije samo fizička - kazala je Ena.

- Da li to znači da si Peju prevarila na neki način? - upitao je Đedović.

- Ne. Nisam ga prevarila. Možda nine lepo, jer smo se mi muvali od prvog dana kada sam ja ušla. Peja može da se ljuti, ima pravo na to. Što se tiče Rajačića, ne mogu to da opravdam, ali ga nisam prevarila - kazala je Ena.

- Da li je flert želja, ili hranjenje ega? - upitao je Karić.

- Ne mogu sada ja na tu temu. Ima tu svačega - kazala je Ena.

- Da li misliš da Peji smeta to što ste Mateja i ti ostali u dobrom odnosu? - upitao je Đedović.

- Ne vidim zbog čega bi imao problem sa tim. Da sam nekog bivšeg momka veoma volela, kao što sam imala jednog bivšeg, onda ne bih da budem dobra sa njim, kao sa Matejom. Ne treba da se ljuti i da mu smeta - kazala je Ena.

- Ena je u pravu. Mi se nismo voleli, postojalo je samo dopadanje - rekao je Mateja.

- Mislim da se ti je*eš s Matejom pogledom. Samo ću to sad da kažem. Ena je jedan folirant- kazala je Aleksandra.

- Tebi smeta jer si ti najnemoralnija osoba - kazala je Aleksandra.

- Meni je najvažnije da meni Peja veruje i da mu je jasno da mu ništa ne radim iza leđa - kazala je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.