Novi okršaj Milovana i Aleksandre, ona ga uporedila sa poznatim pevačem: Ja sam kriv što sam davao, pa i ja sam... (VIDEO)

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Milovana Minića.

- Ti treba da budeš najsrećniji, da Milosavu kuješ u zvezde, jer izdala je Marijanu i sada nemaš brigu za dete, za koje znamo da te voli najviše na svetu - glasilo je pitanje.

- Meni je to jasno, dobio sam majice sa natpisima - rekao je Milovan.

- Da li si siguran da Uroš i Marijana nisu zajedno? - pitao je Milan.

- Siguran sam - rekao je Milovan.

Sledeće pitanje voditelj je pročitao za Draganu Stojančević.

- Da li je realno da si sa Matorom, a Janjuš je ozbiljan momak, upoznala si mu celu porodicu - glasilo je pitanje.

- Nisam ja sa Matorom, ali šta kome ima da smeta? Nisam ja bila sa Janjušem u ozbiljnoj vezi, jer je on bio taj koji nije bio ozbiljan - rekla je Dragana.

- Pitanje za Slađu Poršelinu - rekao je Milan.

- Da li si ti toliko jadna i misliš da je tvoja veza nekome bitna na ovom svetu? - glasilo je pitanje.

- Meni prija da budem pored Munje, neka sam jadna ali gledaćete me i dalje pored njega. Mi nećemo ući u vezu, dok on ne iz*ebe sve u kući i ne dođe kod mene - rekla je Slađa.

- Naredno pitanje bilo je za Daču Virijević.

- Rekao si da su Luka i Aneli, Gastoz i Anđela sa Aliekspresa - glasilo je pitanje.

- Pa i sa Sandrom je i Luka sve isto radio. Krili su vezu, išli kod drveta. Luka je osoba koja sve generalno radi zarad kadra - rekao je Dačo.

- Da li se plašiš Boga kada izgovaraš Milovanovo ime u negatvnom kontekstu, četiri godine izdržava tebe i tvoje dete, a ti mu tako vraćaš? - glasilo je pitanje.

- Ma šta me je izdržavao, živeli smo zajedno. Pola dana provede kod mene, pa ode kući da prespava. Jeste on meni davao, ali nije on milioner. Jel sam ja nekad sporila da je on činio dobra dela? Milovan je tip muškarca koji ti gura pare na silu, zašto bih ja odbila pare i poklone - rekla je Aleks.

- Kažu da si je ti terala da bude sa Milovanom? - pitao je Milan.

- Nisam. Mirila sam ih kada raskinu, jer sam mislila da postoji ljubav. Pričao je da će se razvesti - rekla je Milisava.

- Milovan je kao Haris Džinović, ' ja sam davao', pa i ja sam davala - rekla je Aleksandra.

Autor: K.K.