Za njih ne važe ista pravila: Anđela okrenula sve u svoju korist, Gastoz je žestoko potkačio zbog šurovanja sa Đedovićem! (VIDEO)

Sevaju provokacije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Nikolu Grujića Gruju.

- Zašto ne priznaš samom sebi da si izgubio poverenje u Mimas? više puta si je pitao da li te voli, vidi se da ne veruješ da su emocije iskrene kao tvoje - glasilo je pitanje.

- Posle svega što se desilo ne mogu da verujem. Napolju nije imala nijednu grešku. Pokušavam da povratim poverenje potrebno je dosta vremena - rekao je on.

- Sve je u pravu. On mene pita to na pet minuta, pa možda tako deluje ljudima koji nisu čuli da me je već 10 puta pitao, pa izgleda kao da me guši. Potrebno je vreme, biće teško ovde. Ja sam obećala mojima da neće gledati suze. On kaže da je samo jednom video da sam se pokajala, ali ne mogu ja ovde da budem po ceo dan u bademantilu - dodala je Mimas.

- Ona se postavlja kao da je ona goranja, a ja donji. Jedino gde sam video pokajanje je kad je htela da me vrati, tad je puzila i plakala - rekao je Gruja.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Zašto Gastoz mora da skloni ljude koji o tebi misle loše, a ti se družiš sa ljudima koji imaju najgore mišljenje o njemu? - glasilo je pitanje.

- Što se toga tiče i njegovih ljudi, ja nemam druga koji je potvrdio da je zaljubljen u mene, za kog sam rekla da je najlepši, nemam druga kome sam tražila da obuče bokserice. Kad budem imala takve tad ćemo moći da budemo na istom. Znam da se misli na Marka Đedovića sa kojim provodim najviše vremena i jer on imaju lični sukob, ali vidim da to ide po potrebi sa Nenadove strane. Na nominaciji nije mislio ništa loše, sinoć je imao sukob. Đedović nikad nije loše uticao na našu vezu. Da li imaju dobro mišljenje jedno o drugome u to ne zalazim. Njegove drugarice su uticale na našu vezu postupcima, sam je rekao da je najlepša, sam je tražio dekolte i rekao da bi sedam dana opštio sa njom, sam je izjavio na moju konstataciju da je zaljubljena u njega. Imam drugare koji me savetuju koje moje ponašanje nije dobro i šta treba da promenim. On meni da je rekao da treba da se sklonim, ja bih se sklonila - rekla je Anđela.

- Sve je u pravu, pozdrav od kera iz Šipova. Ništa ne bih dodavao. Ljudi mogu da nas prate, a ovu recitaciju ja ne znam da sročim, čim tako priča znači da nešto postoji - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić