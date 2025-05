Isfrustriran je jer ne može da živi kao ja: Gastoz raspalio paljbu po Kariću, dobio žestoku povratnu! (VIDEO)

Sevaju provokacije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako možeš da očekuješ da ti Anđela veruje, kad svaki put kad si raskidao si izgovarao najgore stvari. Kad te Matora nije pozvala na svadbi njoj si zapretio da ćeš pričati šta ti je ona pričala i ponizio je pred svima, zbog Keti si rekao da je ona za nabijanje na k*rac, rekao si da te je blam što si bio sa njom. Baš te stvari imaju težinu, a ona te nikkd nije tako izvređala, a ne izdala - glasilo je pitanje.

- Kad sam rekao da me je blam namerno sam uradila to da bismo se posvađali. Ovo pitanje kao treba da nas poremeti, ali me boli k*rac. Koliko god mogu da manipulišem teraću po svom, dok ne shvati da sam đavo, a ona anđeo kog sam oskrnavio - govorio je Gastoz.

- Ovde sam u njega stekla poverenje. To za Keti nije tako rekao, nego je rekao da je ona neko, a ja niko. Ja tad nisam imala poverenje, a sad jesam izgradila u odnosu na to kako se promenio. Izaći ćemo i mi iz kuće, pa ćemo da vidimo da li se ponašanje da se nastavi. On je znao da pecne, a nikad mi ništa nije loše uradio - rekla je Anđela.

Naredno pitanje bilo je za Gastoza.

- Od svega što je Karić komentarisao i davao ti savete ti si zapamtio da neće da moderno bude normalno, a o kodeksima i stavu ništa. Da li si zbog toga ljubomoran na Karića i mrziš ga? - glasilo je pitanje.

- Ne, ljubomoran je Karić koji ne može da nađe devojku koja će da prihvati njegov lagodan život, kad nije sve pod lupom i kalupom. Samo Karić može da bude ljubomoran jer sam napravio odnos kakav treba da bude, a na pod mačem. Deluje mi isfrustrirano jer ne može da živi kao ja i da ima ovakvu devojku. Ne treba da mu smetaju ovakve stvari, nego da poradi na sebi - pričao je Gastoz.

- Vidi se da lepo žive ozareni su i srećni - irnonično je dobacio Karić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić