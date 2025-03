Aleksandra i Milosava pucaju iz prazne puške: Stigao brutalni demant Milovanove majke, iznela i dokaz da njen sin ne laže! (FOTO)

Bez dlake na jeziku za Pink.rs odgovorila na pretnje!

Sinoć je tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo do nove žestoke svađe između Milovana Minića i Aleksandre Nikolić, tokom koje su jedno drugome zapretili da će izneti još prljvaog veša.

Mi smo tim povodom stupili u kontakt sa Milovanovom majkom Brankom, koja nam je otkrila kako gleda na njihove pretnje i da li će preduzeti neke mere.

- Aleksandra i Milosava pucaju iz prazne puške. Ko ih sprečava da iznesu sve što imaju o porodici,samo neka ne zaborave , da će za sve izgovorene laži odgovarati. Nije mi jasno šta im je uradila i za oko zapala Milovanova sestra i šta imaju protiv nje kada je ni ne poznaju.U opšte nismo uznemireni jer one ništa pametno nemaju da kažu. Za sve do sada javno izgovorene neistinite reči protiv Milovanove sestre biće tužene - govorila je Branka, panastavivila

- Želela bi da iznesem mnoge laži koje je izrekla Milosava:

1 . DA SE PORODICA ODREKLA MILOVANA:To je jedna u nizu ne istina izrečenih od strana Milosave. Cela porodica je uz njega i bit će uvek.

2 . DA GA SE ĆERKA ODREKLA:Ovo je jedna od najgnusnijih laži, što je mogla izgovoriti. Dokaz je poklon KRST sa Ostroga što joj je otac poklonio da je čuva i štiti a sada ona njemu da izdrži sve ovo što se dešava u Eliti.

3 . DA JE MARIJANA U VEZI SA UROŠEM:Još jedna ogromna laž izgovorena da bi uništila i diskvalifikovala Milovana. Da je to laž, potvrdila je i Marijana mom suprugu,a njega nebi nikada slagala.

4 . DA MILOVANU OTAC NEĆE OSTAVITI NIŠTA:Ni to nije tačno, jer on to nigde nije izgovorio. Testament ne postoji i to je laž. A sve izgovoreno da što više povredi Milovana.

5 . DA JE MILOVAN UZEO SVE STVARI KOJE JE ALEKSANDRA IMALA:Ni to nije tačno,samo je iselio stan koji nije želeo da plaća. Milosava, zajedno sa Josipom je potraživala od nas čak i stvari koje u opšte nisu Aleksandrine nego vlasništvo gazdarice stana.

Tražile su frižider, šporet i ugaonu garnituru,stvari koje su vlasništvo gazdarice stana. Dokaz su slike iz gazdaricinog stana pre useljavanja Aleksandre. Garderobu:koju je Aleksandra odnela u Elitu kad je ulazila. Dečija garderoba i igračke:su sve prosleđene ocu deteta. Traži auto: koji nije Aleksandra kupila,što je ona i potvrdila u Eliti. Pitam se ko je Josipa i odakle joj pravo da ona bilo šta potražuje što nije njeno vlasništvo. Procenite sami, od ostalih stvari sa Josipinog spiska(spisak koji nije tačan) koje su to sve stvari koje je Aleksandra kupila i imala od "zarađenih"silnih para sa 37 godina života i koje stalno spominje da joj je Milovan "sve" uzeo. Nije ih uzeo nego ih je sklonio iz stana i prebacio u magacin dok ne izađe.

U nastavku pogledajte spisak stvari koje je Aleksandrina drugarica Josipa tražila.

6 . Milan Smolenski, Aleksandrin drug,je na Red TV davao različite izjave koje možete u klipovima 1 i 2 videti na kraju teksta i zaključiti kada je lagao prvi ili drugi put.U razgovoru Milosave sa Aleksandrom, ona joj je otkrila puno informacija iz spoljnog sveta i upozorila Aleksandru da ne treba da bude tako agresivna i bučna,i da spusti loptu.

- Treba debelo da se zabrine,jer je mnogim ljudima koje je spominjala zagorčala život svojim izajavam. Od Milovana ne treba da se boji on joj nije neprijatelj nikada bio,niti će biti. One žele od Milovana da naprave monstruma? Nasilnika pa čak i ubicu što nikada nije bio niti će biti. Neka se one bave sa svojom porodicom,ne treba da brinu i strahuju za Marijanu,j er ona ima porodicu koja će je zaštititi i braniti od svakog zla. Bilo bi jako dobro da prestanu sa pretnjama kako njemu tako i njegovoj porodici. Mi se nikoga i ničega ne bojimo, jer nemamo ZAŠTO. One ne treba da se boje Milovana,nego drugih ljudi kojima su naneli veliko zlo iznošenjem u javnosti mnoge stvari - zaključila je Milovanova majka za naš portal.

Autor: A. Nikolić