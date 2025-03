Priznala da je sujetna: Aneli ne može da se pomiri sa činjenicom da nije dobila poklone od Lukinog tate, smatra da on sa njegovim postupcima pravi razdor u vezi njegovog sina i nje! (VIDEO)

Iskreni!

U toku je 'Igra istine', a Danijel Dujković Munjez, imao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Kako si se osećala danas, kada je Lukin tata poslao poklone podrške za Sandru?

- Nisam se osećala prijatno, mogla sam to da sakrijem, ali nisam. Pokazala sam sujetu, plašim se da Luka ne ode kod Sandre. Dobila sam od Lukine mame poklon, i mene je to nešto što je veoma vredno. Dobila sam ono što sam želela. Mislim da njegov otac pravi problem između mene i njega. Između nas se stvara emocija, zaljubljujemo se, a on pravi problem - rekla je Aneli.

Aneli je imala pitanje za Stefani Grujić.

- Ušla si sinoć sa totalno drugim stavom, govorila si da si uz Matoru, da niko nema prava da je uzima u usta, a sada si nekako promenila priču. Izgledaš kako da si počela da je gaziš? - pitala je Aneli.

- Uvek ću ja da stojim uz nju, nikada neću dozvoliti da je napadaju ovde zbog stvari za koje sam ja kriva. I dalje imam emociju prema njoj - rekla je Stefani, a ona je imala pitanje za Jelenu Ilić.

- Zašto si htela da posvađaš mene i Ivana, rekla simu da ga ja mrzim? - pitala je Stefani.

- Ti i ja smo bile nerazdvojne, jele smo iz istog tanjira. Za to vreme, ti si govorila za njega da je naporan i dosadan, a on da mu uvek pojedeš svu hranu. Niste se podnosili - rekla je Jelena.

- Nikada nisam čula da me Ivan vređa, nerviralo me je samo kada me je ućutkivao - rekla je Stefani.

- Jedini sam stao uz Munju i Stefani, za razliku od ove smrdljive ku*vetine. Koristila je devojku od 19-20 godina za svoje bludne radnje. Kada je Munja izašao odavde, ona je ostala sama. Nekom je bilo bitnije da dr*a ku*čeve, a ja sam brinuo da Stefani ne ostane gladna - rekao je Ivan.

Autor: K.K.